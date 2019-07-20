 ألمانيا: دعوى قضائية بحق حراس نزل لاجئين بعد وفاة جنين | أخبار | DW | 24.07.2019

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أخبار

ألمانيا: دعوى قضائية بحق حراس نزل لاجئين بعد وفاة جنين

حدث مأساوي في نزل للاجئين في برلين بعد ولادة جنين متوفٍ لأم لاجئة، بسبب رفض حراس الأمن طلب سيارة إسعاف لها. القضية أخذت أبعادا قانونية ومطالب بوضع تعليمات لمنع تكرار الحادث الذي يعرض حياة اللاجئين وأطفالهم إلى الخطر.

Symbolbild Gesundheitsgefahr durch Hitze (picture alliance/dpa/J. Büttner)

صورة رمزية

بعد وفاة جنين لأمرأة حامل في نزل للاجئين في برلين، رفعت دعوى جنائية ضد اثنين من موظفي خدمة الأمن وذلك لعدم تقديم المساعدة الضرورية للأم. وصرح المحامي المتخصص في القانون الطبي توبياز كيفيت أمس الثلاثاء (23 تموز/ يوليو 2019) لوكالة الأنباء البروتستانتية قائلا إن التهمة الموجهة قد تصل ضد هؤلاء إلى القتل بسبب الإهمال. ويمثل كيفيت العائلة الأرمينية  أمام المحاكم في هذه القضية.

وكانت الأسرة تقطن في نزل للاجئين تابع لجمعية رعاية العمال AWO. ووفقا للمحامي، فقد كانت المرأة الأرمينية البالغة من العمر 21 عامًا حاملًا في الشهر التاسع، وحدث أن عانت المرأة آلاما شديدة ونزيف في ليلة 23 يونيو/ حزيران فطلب زوجها من الحارسين استدعاء سيارة الإسعاف، بيد أنهما رفضا هذا الطلب وأعطيا بدلا من ذلك توجيهات للزوجين بضرورة التوجه إلى المشفى بعد أن وصفا لهما الطريق.

وما إن وصل الزوجان إلى العيادة الطبية بعد أن سارا لمسافة طويلة على الأقدام، حتى أنجبت الأم طفلا ميتا. وأوضح المحامي أن موكليه تعرضا لصدمة شديدة واكتئاب منذ فقدان الجنين

من جهته أعرب مانفريد نوفاك، رئيس جمعية AWO المسؤولة عن نزل اللاجئين الذي أقامت به العائلة الأرمينية، عن أسفه للحادث "المأساوي للغاية".

ولا يرى نوفاك أية قواعد كافية للتعامل مع هذه المواقف الحساسة في منازل اللاجئين. وقد طلبت هيئة إرشاد اللاجئين في برلين بعد معرفتها بهذه الحالة بضرورة وجود إرشادات واضحة في منازل اللاجئين من أجل عدم تكرار هذا الأمر وضمان حياة أفضل للاجئين المقيمين.

مهاجر نيوز

ع أج/ ع.خ/ إي ب د)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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