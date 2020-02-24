ألمانيا- دعوة للحذر بعد إصابة العشرات في حادث الدهس بفولكمارسن

أكد رئيس إدارة الشرطة بمدينة فرانكفورت، غيرهارد بيريسفيل، إصابة 30 شخصا، منهم سبعة إصابتهم جسيمة جراء قيام سائق سيارة بدهس مشاركين في مسيرة للكرنفال بمدينة فولكمارسن بولاية هسن، اليوم (الاثنين 24 فبراير/ شباط 22020). حيث كان من المتوقع أن يحتشد 1500 شخص لمشاهدة المسيرة.
وتشرف رئاسة الشرطة في فرانكفورت على فريق المحققين في الواقعة. وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في فولكمارسن، وهي بلدة صغيرة في شمال ولاية هيسه على بعد 420 كيلومترا غربي برلين.
وقالت شرطة شمال هيسن على تويتر "نحن على الأرض بأعداد كبيرة. والتحقيق جار". وذكرت أن الواقعة حدثت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1345 بتوقيت غرينتش).
هل كان هجوما مقصودا؟
وقال شاهد عيان لقناة (هيسنشاو) إن السيارة واصلت اختراق الحشد لمسافة 30 مترا تقريبا قبل أن تتوقف. وأظهرت صور التقطها هواة ونشرت على الإنترنت أفرادا من الشرطة بجانب سيارة فضية من طراز مرسيدس-بنز يبدو أن لها علاقة بالواقعة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السائق تعمد اختراق حواجز بلاستيكية نصبتها الشرطة حول منطقة المسيرة.
وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة في شمال هيسن إنه لا يمكنه التأكيد بأن السائق تعم صدم الحشد بسيارته. وتابع حسب وكالة رويترز "لا أعرف من أين جاء الخبر بأن (هذا العمل) كان هجوما" متعمدا.
وأفادت الشرطة أن سائق السيارة تم القبض عليه وهو مواطن ألماني عمره 29. ونقل موقع "إتش.ان.ايه" الإلكتروني الإخباري عن شهود قولهم إن السائق تعمد استهداف الأطفال على ما يبدو، وإنه اندفع بأقصى سرعة وسط الحشد،الذي تجمع لمشاهدة موكب الكرنفال يوم "اثنين الورود" قبيل الصوم الكبير في المسيحية.
وألغت الشرطة جميع العروض الكرنفالية في ولاية هيسن، حيث تقع فولكمارسن، كإجراء احترازي، لكنها قالت إنها ليست على علم بوجود أي خطر يهدد مناطق أخرى بألمانيا.
ومن جهته قال فولكر بوفير رئيس وزراء ولاية هيسن، التي تقع بها فولكمارسن، إن خلفيات هذا العمل غير معلومة، داعيا إلى عدم التكهن حول الدوافع المحتملة له. وأضاف بوفير مساء الإثنين "هذه ساعة المحققين، الذين يعملون، وسط ضغوط قوية، على توضيح (ملابسات) هذا العمل العنيف.
وتأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح عشرة أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويحظى الكرنفال بشعبية كبيرة في مناطق بغرب ألمانيا، خاصة في مدن منطقة راينلاند مثل كولونيا ودوسلدورف، وماينز، حيث تبلغ المهرجانات ذروتها في اليوم الذي يطلق عليه اسم "اثنين الورود" إذ يحضر عشرات الآلاف عروضا تقام بالشوارع وتشارك فيها عربات مزينة على نحو فكاهي أو ساخر.
ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
من الصعب على المرء في ألمانيا أن يتصور كرنفال "إثنَينِ الورود" (بالألمانية: Rosenmontag) بدون مواكب تتضمن عروضا كرنفالية ودمى وعربات مختلفة. بيد أن سوء الأحول الجوية، التي رافقتها رياح عاتية وأحيانا عواصف، أجبر العديد من المدن، وبينها معاقل الكرنفال ماينز ودوسلدورف، على إلغاء مختلف المواكب الكرنفالية.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
البعض أصر على الاحتفال بالكرنفال، على غرار هذا الرجل المتنكر بملابس الهنود الحمر في دوسلدورف، والذي يحاول الصمود أمام الرياح. لكن كيف سيكون الأمر إذا ما سقطت أغصان شجر أو أجزاء من الدمى الضخمة، التي تنقلها العربات في مواكب الكرنفال على جمع من الناس؟ الخوف حول سلامة المواطنين دفع السلطات في ماينز ودوسلدورف إلى إلغاء المواكب الكرنفالية.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
في مدينة دوسلدورف قرر المنظمون عرض بعض العربات التي تحمل تماثيل كاريكاتورية، بدلا من السير في مواكب في الساحات العامة. هذه العربة مثلا تحمل تمثالا للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقد ابتلعتها موجة كتب عليها "موجة اللاجئين".
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
منظمو كرنفال دوسلدورف بقوا على عهدهم في نقد الأوضاع السياسية عبر السخرية اللاذعة: فهذه العربة التي تتضمن تمثالين باللون الأزرق ثم تمثالا باللون البني عبارة عن تصوير ساخر لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي تأسس قبل عامين كحركة احتجاجية على سياسة ألمانيا في منطقة اليورو، ليتحول بمرور الوقت إلى حزب يميني متطرف. فاللون البني يرمز في ألمانيا إلى التطرف.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
في الواقع، من غير الصعب التعرف للوهلة الأولى عن الشخص المقصود بهذا التمثال الكاريكاتيري! وفي حال تعذر ذلك، فالإجابة هي: إنه المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، الذي كان أثار جدلا واسعا بتصريحاته الداعية إلى حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
هنا في مدينة ماينز بقيت العربات متوقفة في الصالات وعلى متنها أكياس وأكياس من الحلوى، التي كان من المقرر أن يلقيها المنظمون على الناس، الذين يقفون على حافة الطرق للتمتع بعروض مواكب الكرنفال. وطبعا السؤال هو ماذا سيفعل المنظمون الآن بتلك الحلوى؟
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
مدينة كولونيا تتحدى الطقس السيئ وتقرر السماح بمواكب الكرنفال ولكن بدون أحصنة ولا تماثيل كبيرة ولا لافتات أيضا. ورغم الرياح والأمطار خرج سكان، كعادتهم كل سنة، متنكرين وهذه المرة مسلحين بمظلات مطر للاحتفال بالكرنفال.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
رغم الطقس السيئ، فإن البعض ينتظر هنا بفارغ الصبر مرور العربات متسلحا بملابس وأحذية تقي من البرد والأمطار على أمل أن يتمتع بعروض كارنفالية ممتعة وأن يحصل على قطع من الحلوى.
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
عمدة مدينة كولونيا هينريته ريكه بدورها لم تغب عن الكرنفال رغم الأمطار والرياح والبرد، حيث خرجت مرتدية ملابس كرنفالية زاهية لتحيي سكان المدينة وزوارها من أحباء كرنفال "إثنَينِ الورود".
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"إثنَينِ الورود" - احتفالات كرنفالية "ذهبت مع الريح"
ونظرا لما وقع في ليلة رأس السنة في كولونيا وكذلك الخوف من المخاطر الإرهابية الكامنة، تواجدت الشرطة في كولونيا بأعداد كبيرة لتأمين سير مختلف الفعاليات الكرنفالية ليوم "إثنَينِ الورود" في جو من الأمن والأمان.
الكاتب: مارتن مونو/ ش.ع