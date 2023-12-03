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ألمانيا.. دعوة المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم بسبب الطقس

٣ ديسمبر ٢٠٢٣

بعد استئناف حركة الطيران في مطار ميونيخ إثر إغلاقه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، دعت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" المسافرين لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية يوم غد الاثنين بسبب سوء أحوال الطقس المتوقعة.

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جنوب ألمانيا.. اضطرابات شديدة في حركة السكك الحديدية
هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" في ألمانيا تدعو المسافرين لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية يوم غد الاثنين.صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

دعت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" المسافرين لتأجيل أي رحلات غير ضرورية غدا الاثنين أيضا في ظل بداية فصل الشتاء القاسية في جنوب ألمانيا. وصرحت متحدثة باسم الهيئة اليوم الأحد (الثالث من ديسمبر/ كانون أول 2023) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لن يتم توفير أية رحلات مسافات بعيدة غدا أيضا.

وكما تم الإعلان من قبل، سيكون هناك اضطرابات شديدة في حركة السكك الحديدية بشكل عام غدا الاثنين.

وصرحت المتحدثة بأنه يتم العمل حاليا على استكشاف الطرق الممكنة، وأوضحت أنه يتم حاليا فحص إذا ما كان ممكنا إعادة التشغيل أم لا لكل طريق على حدة من الطرق المتوقفة بسبب سوء أحوال الطقس.

يشار إلى أن حركة النقل تعرضت للشلل في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا بصفة خاصة بعد بداية قاسية للغاية لفصل الشتاء. كما تأثرت أيضا حركة المرور وحركة الملاحة الجوية. وصحيح أن الشركة المشغلة لمطار ميونيخ أعلنت صباح اليوم على موقعها على الإنترنت استئناف حركة الملاحة الجوية، إلا أنه تم إلغاء مئات الرحلات.

 وتم إلغاء حوالي 320 من أصل 760 رحلة، كانت مقررة أمس السبت. وأدى الطقس الشتوي القارس أيضا إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية بافاريا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونيخ، بشكل فعلي. وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حاليا، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

ع.ش/ م.س (د ب أ)

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