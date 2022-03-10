ألمانيا- دعوات لكشف حالات التطرف اليميني بالشرطة والجيش

دعا رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، اليوم الخميس (10 مارس/ آذار 2022) إلى استيضاح أي حالات محتملة للتطرف اليميني بين صفوف الشرطة أو الجيش في البلاد.

وقال يوزيف شوستر: "إذا كانت هناك مجموعات، أو هياكل يمينية متطرفة داخل الشرطة، ويتم التستر على ذلك، فإن ذلك لن يضر فقط بالأشخاص الذين سيصبحون ضحايا لهؤلاء المتطرفين، لكنه سيضر أيضا بسمعة الشرطة بشكل عام"، لافتا إلى أن الأمر يسري أيضا على الجيش الألماني.

وأضاف شوستر: "ينشأ خطر أن تتضرر ثقة مواطنينا في قواتنا الأمنية على المدى الطويل".

ومن أجل مواجهة تزايد معاداة السامية، أكد شوستر أن ألمانيا بحاجة لأفراد شرطة مدربين جيدا وكذلك لقضاء يقظ، وأشار إلى أنه يبدو أحيانا أن القضاء يعاني من ضعف البصر... يجب ألا يتم غض الطرف فيما يتعلق بمعاداة السامية والعنصرية".

الحرب في أوكرانيا لا تسبب شرخا بين اليهود

وأكد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا على تماسك الجاليات اليهودية في مواجهة الحرب في أوكرانيا وقال "40 إلى 45 بالمائة من أعضاء طوائفنا لها جذور في أوكرانيا وشعورهم تجاه الناس هناك بسبب الروابط العائلية هو أمر مفهوم".

وتابع شوستر: "لكن في ظل هذه الظروف، يسعدني بشكل خاص أن هذا لا يسبب شرخًا داخل الجالية اليهودية بين الناس الذين يأتون من أوكرانيا أو روسيا"، وتابع لصحيفة "يوديشه ألغماينه" اليوم الخميس "سيكون هناك فهم جيدا أن فلاديمير بوتين لا يجب أن يكون مساويًا لشعب روسيا".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، ك ن أ)