ألمانيا: دعوات لاستمرار عمليات التفتيش الحدودية المشددة

دعا الحزب الليبرالي (الحر الديمقراطي) الألماني إلى استمرار عمليات التفتيش المشددة على جميع الحدود الألمانية التي تم تطبيقها خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) حتى إشعار آخر، وذلك للحد من الهجرة غير النظامية.

دعا الحزب الديمقراطي الحر -واسمه أيضا الحزب الليبرالي الألماني وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا- إلى استمرار عمليات التفتيش المشددة على جميع الحدود الألمانية التي تم تطبيقها خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) حتى إشعار آخر للحد من الهجرة غير النظامية.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي في البرلمان الألماني -كريستيان دور- موضحا السبب وراء هذه الدعوة إن عمليات التفتيش الشرطية أدت إلى "ضبط أولئك الذين يحاولون الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني بصورة فعالة للغاية".

وأضاف كريستيان دور أنه ليس لديه موعد نهائي محدد لهذه الإجراءات مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية إلا عندما يكون هناك نظام يحمي الحدود الخارجية الأوروبية بالكامل، وأردف: "لكن هذه أداة فعالة للغاية في الوقت الحالي".

يُذكَر أن الأمين العام للحلف الليبرالي بيان دير-ساراي كان طالب في نهاية يونيو / حزيران الماضي 2024 بتمديد عمليات التفتيش على جميع الحدود الألمانية من قبل الشرطة الاتحادية لمدة عام. وكانت الخطة الأصلية تنص على الإبقاء على هذه الإجراءات حتى وقت قصير بعد بطولة يورو 2024 في العطلة الأسبوعية الحالية.

ومنذ منتصف الشهر الماضي يونيو / حزيران 2024، كانت هناك عمليات تفتيش على الحدود مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس حيث لم يكن قد تم تطبيق هذه الإجراءات في تلك المناطق من قبل.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت في نهاية مايو / أيار الماضي 2024 عن تمديد عمليات التفتيش الثابتة على الحدود البرية مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا -وهي الإجراءات التي كانت سارية منذ خريف 2023- لمدة ستة شهور حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول المقبل 2024. وبررت الوزارة تمديد هذه الإجراءات بهدف مكافحة جرائم التهريب والحد من الهجرة غير النظامية.

أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية-النمساوية فهي قائمة منذ خريف 2015.

في الوقت نفسه دعا كريستيان دور إلى الحد من الهجرة بشكل كبير. وقال: "يجب أن يكون الهدف الفعلي -إن أمكن- هو ألا يأتي إلى ألمانيا أي شخص لا يحق له الحصول على اللجوء ولا يتمتع بوضع اللاجئ. نريد وقف الهجرة غير النظامية إلى أنظمة الضمان الاجتماعي. ونحن نرى أن الأعداد آخذة في التراجع".

وأعرب دور عن إصراره على نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، وصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء لألمانيا لأول مرة إلى 329 ألف و120 شخصا في العام الماضي بزيادة تقارب نحو 50% مقارنة بالعام السابق عليه. وكان أغلب طالبي اللجوء من سوريا وتركيا وأفغانستان.

ووصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء لأول مرة لألمانيا في الربع الأول من العام الحالي 2024 إلى 65 ألف و419 شخصا بتراجع بنسبة نحو 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ع.م/ أ.ح (د ب أ)