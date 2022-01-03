ألمانيا- دعوات لاستدعاء السفير الروسي بعد "تهديده" الصحفيين

وصفت رابطة الصحفيين الألمان "DJV" تصريحات السفير الروسي في برلين سيرغي نتشاييف حول رد لموسكو إزاء القيود المفروضة على قناة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا بأنها "تهديد صارخ"، وطالبت الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات صارمة حيال السفير.
وقالت الرابطة في بيان نُشِرَ اليوم الإثنين (الثالث من كانون الثاني/يناير 2022) إنها تنتظر من وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن تستدعي نتشاييف إلى الخارجية.
وكان نتشاييف أعلن في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد أن بلاده سترد على القيود المفروضة على محطة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا، وأوضح أن من الممكن أن يؤثر هذا الرد على صحفيين ألمان في روسيا.
وفي رده على سؤال من (د.ب.أ) حول احتمال أن تكون هناك عواقب بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية في روسيا، قال نتشاييف: "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل من الجانب الروسي"، وأضاف: " لست أوراكل دلفي (هيكل الوحي عند قدماء الإغريق) لكن هناك خيارات مختلفة، وهناك العديد من الصحفيين الألمان في روسيا".
وقال رئيس الرابطة، فرانك أوبرال، إن على وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن توضح أنها لن تقبل بتهديد الصحفيين الألمان الذين يعملون في روسيا.
وأضاف أوبرال: "لا يجب أن يبقى مثل هذا التهديد السافر دون رد، ويجب على وزيرة الخارجية في نهاية المطاف أن تبعث بإشارة واضحة باتجاه روسيا"، وأشار إلى أن "المضايقات بحق الزملاء العاملين هناك آخذة في الزيادة".
وأضاف أوبرال أن روسيا أقرت مؤخراً قانوناً جديداً ينص على إجراء فحوص طبية إجبارية للمراسلين الأجانب وقال: "الحكومة الألمانية الجديدة أعلنت أنها تطمح إلى تحقيق هدف حرية الصحافة، وحان الآن وقت التحرك من أجل ذلك وأن تدافع عن العاملين في الإعلام".
وشدد أوبرال على ضرورة استدعاء السفير الروسي بعد تصريحاته في مقابلة أمس، وتابع: "ويجب أن تكون الرسالة إلى روسيا لا لبس فيها وهي: ارفعوا أيديكم عن الصحفيين الألمان".
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
فستان الزفاف ضد العنف
هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
التشبث بالحرية
سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.
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صور القمع
متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الجانب السلبي للصورة!
لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
رحيل بلا وداع
لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
جسر فوق الرأس
حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
النوم في أخطر الأماكن
بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
خطوات صغيرة نحو حياة أفضل
حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
العيش وسط الدمار
هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الحلوى ضد مرارة الحرب
تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك