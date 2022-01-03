ألمانيا- دعوات لاستدعاء السفير الروسي بعد "تهديده" الصحفيين

وصفت رابطة الصحفيين الألمان "DJV" تصريحات السفير الروسي في برلين سيرغي نتشاييف حول رد لموسكو إزاء القيود المفروضة على قناة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا بأنها "تهديد صارخ"، وطالبت الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات صارمة حيال السفير.



وقالت الرابطة في بيان نُشِرَ اليوم الإثنين (الثالث من كانون الثاني/يناير 2022) إنها تنتظر من وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن تستدعي نتشاييف إلى الخارجية.

وكان نتشاييف أعلن في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد أن بلاده سترد على القيود المفروضة على محطة "آر تي" الروسية الحكومية في ألمانيا، وأوضح أن من الممكن أن يؤثر هذا الرد على صحفيين ألمان في روسيا.

وفي رده على سؤال من (د.ب.أ) حول احتمال أن تكون هناك عواقب بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية في روسيا، قال نتشاييف: "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل من الجانب الروسي"، وأضاف: " لست أوراكل دلفي (هيكل الوحي عند قدماء الإغريق) لكن هناك خيارات مختلفة، وهناك العديد من الصحفيين الألمان في روسيا".

وقال رئيس الرابطة، فرانك أوبرال، إن على وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن توضح أنها لن تقبل بتهديد الصحفيين الألمان الذين يعملون في روسيا.

وأضاف أوبرال: "لا يجب أن يبقى مثل هذا التهديد السافر دون رد، ويجب على وزيرة الخارجية في نهاية المطاف أن تبعث بإشارة واضحة باتجاه روسيا"، وأشار إلى أن "المضايقات بحق الزملاء العاملين هناك آخذة في الزيادة".

وأضاف أوبرال أن روسيا أقرت مؤخراً قانوناً جديداً ينص على إجراء فحوص طبية إجبارية للمراسلين الأجانب وقال: "الحكومة الألمانية الجديدة أعلنت أنها تطمح إلى تحقيق هدف حرية الصحافة، وحان الآن وقت التحرك من أجل ذلك وأن تدافع عن العاملين في الإعلام".

وشدد أوبرال على ضرورة استدعاء السفير الروسي بعد تصريحاته في مقابلة أمس، وتابع: "ويجب أن تكون الرسالة إلى روسيا لا لبس فيها وهي: ارفعوا أيديكم عن الصحفيين الألمان".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)