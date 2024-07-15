ألمانيا- دعم بمليارات اليورو في مشروعات هيدروجنية

وزير الاقتصاد روبيرت هابيك، نائب المستشار والقيادي منفي حزب الخضر، يعلن عن مشروع واعد تبلغ قيمته نحو 8 مليار يورو لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وهذا المشروع سيحظى بدعم أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي.

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين الاثنين (15 يوليو/ تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية تعتزم استثمار مليارات اليورو في مشروعات الهيدروجين الواعدة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة ستدعم المشروعات التي تهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، أي الهيدروجين الصديق للبيئة، وكذلك تخزينه ونقله مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستمنح معا ما مجموعه 4,6 مليار يورو في 23 مشروعا.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه و"بدعم مشروعات الهيدروجين، نخطو خطوة مهمة نحو اقتصاد محايد مناخيا ومستدام في أوروبا وخارجها".

وأضاف هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس أن البنية التحتية الفعالة للهيدروجين تلعب دورا رئيسيا في إزالة الكربون من الصناعة وقطاع الطاقة.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب الخضر: "ستكون أنابيب الهيدروجين هي شرايين الحياة لمراكز الصناعة. وبذلك نخلق الأساس للنمو المحايد مناخيا".

يذكر أن المشروعات المدعومة تتضمن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، ولكنها تتضمن أيضا مشروعات متعلقة بحلول مبتكرة لتخزين الهيدروجين، وإنشاء بنية تحتية فعالة وآمنة للتخزين والنقل بطول يصل إلى

2000 كيلومتر. وسيقدم صندوق الاتحاد الأوروبي جزءا من الأموال المخصصة للدعم، بينما ستستثمر الشركات نفسها 3;3 مليار يورو إضافية. وبحسب الوزارة، سيصل حجم الاستثمارات الإجمالي في هذه المشروعات إلى حوالي 7,9 مليار يورو بحلول عام 2030.

و.ب/ح.ز (د ب أ)