  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

ألمانيا: خطر التعرض لهجمات الآن هو"الأكبر منذ فترة طويلة"

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

ألقى الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على الوضع الأمني في ألمانيا إذ حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من أن خطر تعرض البلاد لهجمات في الوقت الراهن "هو الأكبر منذ فترة طويلة" وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

https://p.dw.com/p/4ZZti
صورة لحملة مرتبطة بحظر أنشطة حماس في برلين بتاريخ 23 نوفمبر 2023
"احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات يهودية وإسرائيلية وكذلك ضد /الغرب/ ارتفع بشكل ملحوظ"صورة من: Fabrizio Bensch/REUTERS

أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا رصد ارتفاع ملحوظ في "خطر الإرهاب" في البلاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أوائل الشهر الماضي.

جاء ذلك في تقييم للوضع نشره المكتب في برلين اليوم الأربعاء   29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وذكر المكتب في التقرير أن "احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات يهودية وإسرائيلية وكذلك ضد "الغرب" ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة لذلك".

وأفادت الاستخبارات الداخلية بأنها رصدت بين أوساط "الجهاديين" دعوات إلى شن هجمات و"التحام" تنظيم القاعدة وداعش بصراع الشرق الأوسط. ولفت رئيس المكتب توماس هالدنفانغ إلى وجود خطر لاعتناق الفكر المتطرف بين أفراد يتصرفون بمفردهم ويهاجمون أهدافا يطلق عليها أهدافا رخوة بوسائل اعتداء بسيطة، وأكد أن "الخطر حقيقي وهو أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".

ولفت تحليل مكتب حماية الدستور إلى أن هناك خارج الطيف "الجهادي" سجالا متزايدا يصور المسلمين والفلسطينيين على أنهم ضحايا للغرب ويتضمن في أجزاء منه مساهمات معادية للسامية على نحو ملحوظ.

وأضاف التحليل أن أنصار حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني أحجموا عن الظهور كمجموعة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "لأنهم يرون أنهم معرضون على نحو ملحوظ للاضطهاد من جانب الدولة". وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تفرض حظرا على أنشطة كل من حماس وحزب الله. وحماس مصنفة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ا.ف/ ح.ز  (د ب أ، أ ف ب )

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يسار) والرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في مؤتمر صحفي

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل. وسيقوم شتاينماير بزيارة كيبوتس وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في افتتاح مؤتمر الإسلام (برلين، 21 نوفمبر 2023)

ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام

ألمانيا ـ الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر الإسلام

اختتم "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" أشغاله في برلين حيث ركزت دورة هذا العام على ظاهرة العداء للسامية المتنامية في البلاد خصوصا على ضوء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. المؤتمر أعلن أيضا عن مبادرات لمكافحة العداء للمسلمين.
سياسة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
عناصر من الشرطة الألمانية تقوم بتفتيش إحدى الشقق في برلين (23/11/2023)

ألمانيا- حملة أمنية تستهدف أعضاء ومناصرين لحماس و"صامدون"

ألمانيا- حملة أمنية تستهدف أعضاء ومناصرين لحماس و"صامدون"

قالت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إن عمليات تفتيش في مناطق متعددة بالبلاد تجري حالياً تستهدف أعضاء ومتعاطفين مع حركتَي حماس و"صامدون" الفلسطينيتين المحظورتين في البلاد.
سياسة٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣