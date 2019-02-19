 ألمانيا.. خرفان تهاجم المارة وتصيب امرأة بجروح | عالم المنوعات | DW | 07.03.2019

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منوعات

ألمانيا.. خرفان تهاجم المارة وتصيب امرأة بجروح

يبدو أن نوبة "جنون" أصابت بعض الخرفان في مدينة بابنبورغ. الخرفان هاجمت المارة وأصابت امرأة بجروح طفيفة في فخذها، فيما يتم الآن التحقيق مع مالك الخرفان بسبب تعرض امرأة إلى ضرر جسدي غير متعمد. فما قصة هذه الخرفان؟

Spanien Madrid: Schafe legen den Verkehr lahm (Reuters/S. Vera)

صورة رمزية.

تُعتبر الخرفان من الحيوانات المسالمة بشكل عام، إذ اعتادت منذ زمن طويل على تواجد الإنسان بالقرب منها، وذلك سواء في رحلتها للبحث عن الطعام في المراعي أو في المزارع.

لكن يبدو أن هذه الصورة المعروفة عن الخرفان لا تنطبق ربما على البعض منها، فقد أورد موقع مجلة "دير شبيغل" اليوم الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) أن خرفاناً هاجمت بعض المارة في مدينة بابنبورغ، والتي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.

مختارات

هربت بقرة "تعشق الحياة" من مجزر قبل ذبحها وبقيت متوقفة فوق قضبان سكة الحديد، ما أجبر السطات على إيقاف حركة القطارات وانتظار تدخل الشرطة. في حين كانت محاولات البقرة "الجريئة" للهروب من الموت بلا جدوى. (02.01.2018)

حررت فتاة شابة في العشرين من العمر 200 بقرة وحيوانات أخرى من مزرعة ولاذت بالفرار عارية من دون ملابس. الشرطة بحثت عنها كثيراً لتكتشف أن تحريرها البقر ليس حباً في الحرية بل لسبب آخر! (14.10.2018)

ونقل الموقع الألماني عن الشرطة قولها إن الخرفان "العدوانية" هاجمت عدة أشخاص وفي أكثر من مرة، وأضاف أن  من بين الأشخاص، الذين تعرضوا للهجوم امرأة (43 عاماً) أصيبت بشكل طفيف في فخذها.

وأوضح موقع "نيو بريس" الألماني أن هذا الحادث وقع أمس الأربعاء (السادس من آذار/مارس 2019)، وأردف أنه يتم الآن التحقيق مع مالك الخرفان بسبب تعرض امرأة إلى ضرر جسدي غير متعمد، حسب نفس المصدر.

يشار إلى أن ألمانيا، شهدت نهاية الشهر الماضي واقعة مشابهة نوعاً ما، فقد ذكر موقع "تاغستسايتونغ" أن بقرة استطاعت الفرار بعدما كانت في طريقها إلى مسلخ بقرية "توركنفلد" في ولاية بافاريا، وأضاف أن البقرة، التي "فقدت أعصابها" ولم يستطع أي شخص الاقتراب منها، عطلت أيضا حركة المرور جزئياً، فيما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على البقرة ووضع حد لحياتها.

ر.م/ع.ش

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل


مختارات

"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

توجت البقرة "ليدي غاغا" بلقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، في هذه المسابقة. (12.06.2015)  

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