 ألمانيا: حملة واسعة ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا | أخبار | DW | 09.04.2019

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أخبار

ألمانيا: حملة واسعة ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا

شنّت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا، وألقت القبض على شخصين متهمين بتهريب أشخاص من العراق وإيران إلى ألمانيا.

Deutschland Symbolbild SEK der Polizei (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

صورة أرشيفية

بدأت الشرطة الاتحادية صباح اليوم الثلاثاء (9 نيسان/أبريل) حملة مداهمات وتفتيش واسعة ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا غربي البلاد.

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مافيا تهريب البشر - تجارة بالملايين

وقال متحدث باسم الشرطة إن أكثر من 300 شرطي شاركوا في الحملة التي قامت بتفتيش أكثر من 30 عقار في المدينة، مضيفاً أنه تم تنفيذ أمري اعتقال. وبحسب بيانات المتحدث، تستهدف الحملة عصابات تهرب أفراداً من إيران والعراق إلى ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد عن الشرطة الاتحادية أن الشخصين اللذين تم اعتقالهما هما عراقيان (40 و49 عاماً). وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" أن هذه الحملة تزامنت مع تفتيش منزل آخر في مدينة دويسبورغ في إطار مكافحة عصابات تهريب البشر.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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