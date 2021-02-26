ألمانيا.. حملة واسعة ضد شبكة من النازيين الجدد في 3 ولايات

شنت السلطات الألمانية حملة أمنية موسعة ضد شبكة من النازيين الجدد في ثلاث ولايات ألمانية. وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية تورينغن صباح اليوم الجمعة (26 شباط/فبراير) أن حملة التفتيش والمداهمات شملت ولايات تورينغن وساكسونيا-أنهالت وهيسن للاشتباه في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال على نطاق واسع.

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وشارك في المهمة أكثر من 500 فرد من عناصر الشرطة، بينهم قوات خاصة. وبحسب بيانات المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية تورينغن، تم تفتيش 27 منزلاً ومكتباً في ولاية تورينغن وحدها منذ ساعات الصباح الأولى. وبحسب بيانات الشرطة، تم اعتقال ثمانية مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و55 عاماً خلال الحملة.

وأوضحت الشرطة أن الهدف من الحملة كان البحث على أدلة، مثل سيارات أو ممتلكات عالية القيمة، يمكن أن تكون مرتبطة بالإتجار بالمخدرات وغسل الأموال. ووفقاً لتقرير إذاعة وسط ألمانيا MDR العمومية، فإن المشتبه بهم أعضاء في جماعتين من "الأخوية النازية الجديدة"، ويُشتبه في تورطهم في جرائم منذ سنوات وممارستهم للاتجار المنظم في المخدرات على نطاق واسع في تورينغن، كما أشار التقرير إلى الاشتباه في تورطهم في الاتجار بالسلاح.

وبحسب البيانات، بدأت التحقيقات ضد شبكة النازيين الجدد عقب عملية تنصت قام بها المكتب الإقليمي لحماية الدستور في تورينغن (الاستخبارات الداخلية). ويُشتبه في أن مجموعتي "الأخوية النازية الجديدة" منظمتان بطريقة مماثلة لفرق الروك الإجرامية، ولديهما تسلسل هرمي صارم ورموز معينة. وتأسسا على يد طليعة جماعات مختلفة عام 2015.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)