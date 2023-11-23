ألمانيا- حملة مداهمات ضد حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة

قامت قوات أمنية بألمانيا اليوم الخميس (23 نوفمبر/تشرين الأول 2023) بحملة تفتيش لعدة عقارات في ثماني ولايات على خلفية تحقيقات ضد حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المعلومات، شارك نحو 280 فرد شرطة في المداهمات، يتم اتهام 20 شخصا بتشكيل منظمة إجرامية.

وتمت الاستعانة في حملات التفتيش بأفراد شرطة، من بينهم قوات خاصة، في كل من ولاية بافاريا وبادن-فورتمبرغ وهيسن وشمال الراين-فيستفاليا وشليزفيغ-هولشتاين وبراندنبورغ وهامبورغ وسكسونيا السفلى، وتم ذلك تحت إشراف الادعاء العام في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، وفقا للمعلومات.

وحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل في ولاية بافاريا، فقد عثر المحققون حلال عملية التفتيش من بين أشياء أخرى، على أجهزة تخزين بيانات وبندقية صوت، كما تم ضبط أجهزة مواد مهيجة.

وبحسب المعلومات فإن المشتبه بهم قامموا بوضع خطط في عدة قنوات لخدمة الرسائل القصيرة ومنها خدمة المراسلة تيليغرام والتي تخضع للمراقبة من قبل السلطات منذ بداية العام، بعد أن تمت ملاحظتها منذ بداية عام 2021.

وسبق أن تم إلقاء القبض على مشغل هذه القنوات وكان قد تم اعتقاله بالفعل في نوفمبر 2021، وهو شخص يبلغ من العمر 58 عامًا من أولشينغ بالقرب من ميونيخ. تم توجيه التهم إليه في أبريل 2022 ومازالت الإجراءات مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حركة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

وبحسب الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، بلغ عدد الأشخاص الذين ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" وحركة "الإداريين الذاتيين"، التي يعتبر أنصارها أنفسهم أنهم لا ينتمون لجمهورية ألمانيا الاتحادية أيضا ولكنهم لا يتمسكون بفكرة الإمبراطورية، نحو 23 ألف شخص على مستوى ألمانيا في 2022، ويزيد ذلك بنحو ألفي شخص على ما تم رصده في عام 2021

ع.ح./ع.ج.م.(د ب أ)