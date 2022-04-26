ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن. كثيرون منهم لم يحصلوا على لقاح ضد كورونا، ولديهم مخاوف حياله. لذا تحاول البلديات الآن إقناعهم بفوائد التطعيم.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
لاتزال معظم بلدان الشرق الأوسط تتبنى موقفا محايدا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يعزو سكان المنطقة ذلك إلى ازدواجية معايير الغرب حيال تعاطيه مع أزمات المنطقة، وكذلك ملف اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسيا آخر مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا. ورغم حزمتي الإنقاذ الحكوميتين المخططتين، يتوقع خبراء أن معدل التضخم السنوي سيكون الأعلى منذ 1990.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول