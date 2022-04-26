 ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 06.05.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: حملة تطعيم للاجئين

وصل أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن. كثيرون منهم لم يحصلوا على لقاح ضد كورونا، ولديهم مخاوف حياله. لذا تحاول البلديات الآن إقناعهم بفوائد التطعيم.

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