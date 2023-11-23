ألمانيا- حملة أمنية تستهدف أعضاء ومناصرين لحماس و"صامدون"

تنفذ السلطات الأمنية الألمانية عمليات تفتيش صباح الخميس (23 نوفمبر/تشرين الأول 2023) في أربع مناطق ألمانية أستهدفت أعضاء ومتعاطفين مع حركتَي حماس و"صامدون" الفلسطينيتين المحظورتين في البلاد، على ما قالت وزارة الداخلية في بيان.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في البيان "نواصل التحرك ضد الإسلاميين المتطرفين. ومن خلال حظر حماس وصامدون في ألمانيا، أرسلنا إشارة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع دعم الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل". وأضافت: "يجب ألا يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن مدينتي مونستر وبوخوم بغرب ألمانيا شهدتا حملات تفتيش صباح اليوم في هذا الإطار. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا إنه تم تفتيش شقة سكنية في كل مدينة من المدينتين بالولاية . وأحجم المتحدث عن الإدلاء بأية تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، كانت حملات التفتيش تتمركز في برلين، وشملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليزفيغ-هولشتاين أيضا.

ووصفت مسؤولة الداخلية المحلية في برلين، إريس شبانغر، صباح اليوم الخميس، حملات التفتيش الجديدة ضد منظمات إسلامية بأنها خطوة مهمة، وقالت: "عملية اليوم تظهر أنه يتم مواصلة التصدي بشكل حاسم للأيديولوجية الإرهابية المعادية للسامية واللانسانية لحركة حماس وشبكة صامدون المحظورتين"، وأكدت أنه لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية ودعم الإرهاب.

وأشارت وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن 15 موقعاً بين مكاتب وشققا سكنية تم تفتيشها منذ بدء العملية عند الساعة السادسة صباحا تنفيذا لأوامر من محاكم في أربع مناطق.

وكانت ألمانيا حظرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر نشاطات حماس و"صامدون" في البلاد حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد أعضاء حماس حوالى 450 عضوا.

وقالت الوزارة إنه رغم أن أعضاء حماس لم يقوموا "بأعمال عنف" في ألمانيا حتى الآن، حاولوا جمع الأموال لمساعدة الحركة في الخارج و"التأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا". وأوضحت أنه من ناحية أخرى، تميل "صامدون" إلى استخدام العنف... وتنكر حق إسرائيل في الوجود".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)