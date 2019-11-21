ألمانيا: حمام سباحة "للمسلمين فقط"؟

مرة أخرى يعود النقاش في ألمانيا حول المسابح ولبس السباحة النسائي ومشاركة التلميذات المسلمات في دروس السباحة، ولكن هذه المرة بفكرة جديدة تتمثل في إقامة مسبح، يتم فيه الفصل بين الرجال والنساء.
السلطات المسؤولة في مدينة فرانكفورت الألمانية، رفضت الفكرة التي تقدم بها عبدالله.ز /38 عاما/ ، والذي يواصل بالرغم من ذلك السعي لإيجاد جهات داعمة لمشروعه الذي يوضح أهميته في تصريحات لموقع "إتش.إن.إيه" الألماني بقوله، إن مثل هذا المسبح مناسب للمسلمين المحافظين، ممن لا يتمكنوا من الاستمتاع بتجربة السباحة بسبب طبيعة المسابح المشتركة في ألمانيا. وأضاف: "يواجه الآباء المسلمون مشكلة عندما يتعلم الطلاب الذكور والإناث السباحة معاً".
تقدر تكاليف المشروع بحوالي ثلاثة ملايين يورو، كما يقول عبدالله. ز مؤكدا رفضه لتلقي الدعم من أي منظمة إسلامية موضحا: "يتم التحكم فيها (المنظمات) من الخارج".
فجوة في السوق؟
يرى صاحب الفكرة أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع مقنعة جداً، إذ أن هناك فجوة كبيرة في السوق، ففي العادة لا يتمكن المسلمون من الاستمتاع بالسباحة، لأن المسابح في ألمانيا لا تراعي الخصوصية الإسلامية في هذا الشأن، بحسب قوله.
من ناحية أخرى تعرضت الفكرة لهجوم حاد، منذ الإعلان عنها، إذ يرى المعارضون في هذا المسبح فرصة لمزيد من الفصل بين المسلمين وغيرهم في ألمانيا.
ويجدر الإشارة إلى أن اثنين في المائة من الطالبات المسلمات لا يشاركن في حصص السباحة لأسباب دينية، وفقاً لبيانات مؤتمر الإسلام الألماني.
م.ش/ ا.ف
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
التقيد بارتداء ملابس السباحة
بعض الألمان يحبون السباحة عراة في البحيرات، لكن هذا ممنوع في حمامات السباحة العامة. لا يمكنك القفز إلى الماء بملابسك الداخلية أيضا، يجب عليك ارتداء ملابس السباحة المناسبة. أما بالنسبة إلى البوركيني، نظرا لأنه مصنوع من مواد ملابس السباحة، فهو خيار مشروع للمرأة المسلمة، لكن رغم ذلك قد تسمع بعض التعليقات العنصرية.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
رسوم الدخول
المسبح الصيفي المفتوح في الهواء الطلق"وزمر باد Sommerbad"، يرتاده الزائرون فقط في فصل الصيف. وكما في المسابح الشتوية المغلقة يجب على الزائر دفع رسوم الدخول فهي ليست مجانية. كما هناك مسابح محاطة بالأشجار الكثيقة يطلق اسم "فالد باد Waldbad"، ويجمع "كومبي باد Kombi-bad" بين حمام سباحة داخلي مغلق وآخر خارجي مفتوح.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
احضار نقود معدنية "فكة"
في معظم حمامات السباحة، لن تحتاج إلى قفل خاص بك لتأمين أغراضك الشخصية. فغرف تغيير الملابس مجهزة بخزائن تعمل بنظام إرجاع النقود المعدنية. حيث تتطلب إيداع واحد يورو و يتم إرجاعه عند إلغاء قفلها. في بعض المسابح تحتاج أيضا إلى 5 أو 10 سنتات معدنية لاستخدام مجفف الشعر.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
الاستحمام قبل وبعد السباحة
عليك الاستحمام، لغسل العرق والتخفيف من حرارة الشمس قبل دخولك إلى حمام السباحة. معظم الناس يستحمون مرة أخرى بعد السباحة للتخلص من المواد الكيميائية المختلفة الموجودة في ماء حمام السباحة مثل "الكلور". غالبا ما تكون الحمامات جماعية، والناس يخلعون ملابس السباحة ليغسلوها.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
اختيار الحذاء المناسب
إذا كنت ترغب في المشي حول حمام السباحة يتعين عليك ارتداء حذاء مناسب للسباحة مثل "الزنوبة"، إذا قمت بارتداء الصنادل العادية أو أحذية رياضية سيتم تحذيرك من قبل المسؤولين وتنبيهك إلى أن ارتداء أحذية خارج المنزل (الشارع) ممنوعة.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
تجنب القفز خارج المكان المخصص لذلك
يُمنع عموما القفز من حافة المسبح، ويجب التحقق من وجود علامات للقفز. تعد منصات الغوص ومنصات القفز من ضمن الميزات المعتادة في الكثير من المسابح وخاصة الصيفية المفتوحة منها، ولكن في بعض الأحيان يكون الدخول مقيدا؛ ورجال الإنقاذ هم المسؤولون عن إدارتها.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
خيبة أمل للسباحين المحترفين
ستكون محظوظا عندما تجد حوض سباحة يخلو من الناس في أيام الصيف الحارة، لذلك إذا كنت سباحا ماهرا وتمارسها كرياضة، فقد يكون الأمر محبطا لك. وغالبا ما يشتكي السياح الذين اعتادوا على استخدام ممرات مخصصة للسباحين السريعين من عدم انتظام الألمان في هذا الجانب. المسابح الداخلية ستكون فارغة في الصيف وهي خيار جيد إذا كنت تريد السباحة دون أن تصطدم بالآخرين.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
شروط خاصة لسباحة الأطفال
لا يسمح للأطفال الذين يرتدون وسائل مساعدة على العوم بالسباحة في برك عميقة، حتى في لو كانوا برفقة أشخاص بالغين. يجب على الطفل اجتياز اختبار يُعرف باسم "Seepferdchen فرس البحر" ليكون سباحا. لكن هذا لا يعني أنه يمكن السماح لهم بمفردهم السباحة في المياه العميقة. وقد لاحظ الآباء من الولايات المتحدة أن رجال الإنقاذ في ألمانيا يتبعون نهجا مريحا؛ بأن تبقي عيناك أنت على أطفالك في جميع الأوقات.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
غالبا ما يسمح بإحضار الألعاب
بعض المسابح تتيح للزوار إحضار ألعابهم الشخصية إلى حمام السباحة، ولكن هذا يختلف من مسبح لآخر. لذلك تحتاج إلى التحقق قبل نفخ بالون فرشة طائر فلامنغو الوردية. عندما يكون حمام السباحة ممتلئا، تكون الألعاب الضخمة مصدر إزعاج أكثر من أي شيء آخر.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
احضار شيء ما للاستلقاء عليه
عادة ما تكون المسابح المفتوحة في ألمانيا محاطة بالعشب حيث يسترخي الناس تحت ظلال الأشجار. تتمد بعض النساء تحت الشمس عاريات الصدر بهدف صبغ أجسادهن باللون الأسمر "برونزاج"، والذي تسمح به بعض حمامات السباحة مع منع التصوير فيها.
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قواعد أساسية عليك الالتزام بها في مسابح ألمانيا
نزهة السباحة لا تكتمل بدون طعام
الساعات التي تقضيها بين المسبح والعشب فترة زمنية طويلة نسبيا فتشعر بالجوع. وإذا لم تأخذ معك ما تأكله، فثمة مطاعم وكافتريات في المسبح تقدم المشاريب والوجبات والأطعمة الخفيفة، على رأسها البطاطا المقلية والآيس كريم. لكن عليك تجنب الأكل على حافة حمام السباحة، كما لا يسمح باصطحاب قوارير أو كؤوس زجاجية.