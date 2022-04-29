ألمانيا- حمامات سباحة غوتنغن تسمح للنساء بالسباحة "عاريات الصدر"

قررت مدينة غوتنغن الألمانية السماح للنساء بالاستحمام عاريات الصدر في المسبح العام، ليصبح بذلك المركز الرياضي في المدينة هو الأول من نوعه في البلاد الذي يتخذ قراراً كهذا بعد خلاف متصاعد حول الهوية الجنسية.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية إن اللجنة الرياضية بالمدينة في ولاية سكسونيا السفلى أوصت بالسماح لجميع السباحات في حمامات السباحة الداخلية والخارجية بالسباحة عاريات الصدر في عطلات نهاية الأسبوع التي تبدأ في الأول من مايو/آيار. وأضاف المتحدث أن القرار سيدخل مرحلة الاختبارتستمر حتى 31 أغسطس/آب.

يذكر أنه تم تقديم التوصية بالأمر من قبل لجنة خاصة بعد أن طُلب من أحد السباحين الاحتشام والتستر في حمام سباحة محلي. واحتج السباح قائلاً إنه ذكر. وقال المتحدث إنه على الرغم من التأكيد، فقد طردت هيئة المسبح الشخص، الذي مُنع بعد ذلك من دخول المبنى.

وغالبية حمامات الساونا في ألمانيا مختلطة الجنس ولكنها لا تزال تطلب من العملاء خلع الملابس لأسباب صحية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في ألمانيا حركة عراة معروفة باسم "FKK" - والتي تعني Freikörperkultur ، أو ثقافة الجسد العاري.

ولكن حتى الآن، يفترض أن تغطي النساء في حمامات السباحة العامة في جميع أنحاء ألمانيا صدورهن، كما أن عليهن - مثل الرجال - تغطية المناطق السفلية من الجسم أيضاً.

ع.ح./ (ا ف ب، د ب ا)