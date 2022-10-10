ألمانيا.. حكم قضائي بوضع ديك في إسطبل عازل للصوت ليلا!

قريبا، سيتحتم على ديك في ألمانيا تغيير عاداته اليومية، أو على الأقل ممارستها في مكان لم يعتد عليه سابقا. فقد قضت المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت أودر (شرق ألمانيا) بأنه يجب على مربي حيوان أن يضع ديكه في حظيرة عازلة للصوت ليلا، حسب ما أورده موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

أما عن سبب قرار المحكمة، فإنه يعود إلى دعوى قضائية رفعتها مواطنة تسكن في بلدة "مونشبيرغ" بسبب صياح ديك جارها الذي منعها من النوم. وقالت المدعية إن ديك جارها يصيح في بعض الأوقات من الثالثة صباحا حتى السادسة صباحا، وفق موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

وأفاد موقع "دير شبيغل" أنه وفقا للمحكمة، تبين بوضوح أنه يمكن سماع صياح الديك في غرفة نوم المدعية ومن على بعد 20 مترا، مضيفا أنه يتحتم الآن على مربي الحيوان أن يضع ديكه في إسطبل مغلق وعازل للصوت من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا. ويمكن لمربي الديك تقديم استئناف ضد قرار المحكمة.

يشار إلى أنه هذه ليست الحادثة الفريدة من نوعها، فقبل عدة أشهر رفع رجل وزوجته دعوى قضائية بسبب انزعاجهم من صياح ديك في إحدى المناطق التابعة لولاية شمال الراين ويستفاليا. وصاح الديك في أكثر من 200 مرة في اليوم من أجل نيل إعجاب الدجاجات، حسب ما أشار ت إليه شبكة "إر ت ل" التلفزيونية الألمانية.

ر.م