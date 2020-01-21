ألمانيا: حقائب وإنذارات كاذبة تعرقل السير وتستنفر السلطات

ذكرت صحيفة "جينرال أنتسايغر" الصادرة في مدينة بون الألمانية، اليوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني 2020)، أنه تم العثور على حقائب مهجورة في محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون، مضيفة أن الشرطة طوقت المحطة على نطاق واسع نظراً لعدم إمكانية استبعاد الخطر.

وتابع نفس المصدر أن تطويق المحطة، استمر لعدة ساعات، وتسبب في حدوث اضطرابات في حركة السير، قبل أن يتصل أحد الأشخاص (46 عاماً) بالشرطة ليخبرهم بأن الحقائب تعود له وأن ما بها مجرد طعام. وهو ما تأكد للشرطة أيضا بعد فتح الحقائب.

وفي السياق ذاته، نفت الشرطة وجود أي صلة بين العثور على الحقائب في محطة القطارات في بون والإنذارات الكاذبة، التي تلقتها في الأيام الأخيرة عن وجود قنبلة في نفس المحطة.

وكانت نفس الصحيفة الألمانية قد أوردت أن إنذاراً كاذباً، بوجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة بون، تسبب في خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات والحافلات لأكثر من ثلاث ساعات. فقد قام شخص مجهول بالاتصال بسلطات المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف التحذير من وجود قنبلة في المحطة ، بيد أنه لم يتم العثور على أي شيء، وتبين بعدها بوقت وجيز أن الإنذار كاذب.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن عدداً كبيراً من عناصر الشرطة، وخمسة كلاب متخصصة في الكشف عن المتفجرات انتقلوا على وجه السرعة إلى عين المكان، وأغلقوا محطة القطارات الرئيسية، من أجل الكشف عن مكان تواجد القنبلة المُفترضة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت شولتن "يجب أن نأخذ كل تهديد بوجود قنبلة بجدية...وعندما يتعلق الأمر بمناطق مثل محطات القطار، فإن تقييم (الأمر) معقد. وفي مثل هذه الحالات يبدأ التحقيق بمجرد استدعاء خدمة الطوارئ".

ونقلت صحيفة " جينيرال أنتسايغر"، عن متحدث باسم شركة سكك الحديد "دويتشه بان" قوله إن الإنذار الكاذب بوجود قنبلة في محطة قطارات بون، كلف الشركة خسائرا تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، فضلاً عن تضرر صورة الشركة بسبب تأخر القطارات.

يشار إلى أن سيناريو الإنذار الكاذب بوجود قنبلة قد تكرر مرة ثانية، فقد اتصل شخص مجهول أمس الثلاثاء ( 28 يناير/كانون الثاني 2020) بسلطات المدينة من أجل التحذير من وجود قنبلة، ما تسبب مرة أخرى في اضطراب في حركة السير واستنفار أمني، إلاّ أنه لم يتم العثور على أي شيء، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ر.م/ه.د