 ألمانيا: حقائب وإنذارات كاذبة تعرقل السير وتستنفر السلطات | عالم المنوعات | DW | 29.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانيا: حقائب وإنذارات كاذبة تعرقل السير وتستنفر السلطات

عاشت محطة القطار بمدينة بون الألمانية حالة استنفار قصوى، بسبب إنذارات بوجود قنبلة في المحطة، بالإضافة إلى حقائب مهجورة، ما أدى إلى تطويق المحطة لساعات. فما حقيقة الأمر؟

تعطلت حركة السير لعدة ساعات

محطة قطارات مدينة بون مرت بأجواء عصيبة في هذه الأيام

ذكرت صحيفة "جينرال أنتسايغر" الصادرة في مدينة بون الألمانية، اليوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني 2020)، أنه تم العثور على حقائب مهجورة في محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون، مضيفة  أن الشرطة طوقت المحطة على نطاق واسع نظراً لعدم إمكانية استبعاد الخطر.

وتابع نفس المصدر أن تطويق المحطة، استمر لعدة ساعات، وتسبب في حدوث اضطرابات في حركة السير، قبل أن يتصل أحد الأشخاص (46 عاماً) بالشرطة ليخبرهم بأن الحقائب تعود له وأن ما بها مجرد طعام. وهو ما تأكد للشرطة أيضا بعد فتح الحقائب.

وفي السياق ذاته، نفت الشرطة وجود أي صلة بين العثور على الحقائب في محطة القطارات في بون والإنذارات الكاذبة، التي تلقتها في الأيام الأخيرة عن وجود قنبلة في نفس المحطة.

مختارات

بعد تقييد حركة بعض القطارات بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد إبطال مفعول القنبلة في مدينة كولونيا الألمانية. وأكد مسؤول بالمدينة أنه لم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة. (21.01.2020)

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إنها اضطرت إلى أخذ تهديد بوجود قنبلة على متن قطار يحمل أكثر من 500 شخص على متنه على محمل الجد وقامت بعملية إجلاء للركاب في محطة بفرانكفورت وسط ألمانيا. (25.01.2019)

وكانت نفس الصحيفة الألمانية قد أوردت أن إنذاراً كاذباً، بوجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة بون، تسبب في خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات والحافلات لأكثر من ثلاث ساعات. فقد قام شخص مجهول بالاتصال  بسلطات المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف التحذير من وجود قنبلة في المحطة ، بيد أنه لم يتم العثور على أي شيء، وتبين بعدها بوقت وجيز أن الإنذار كاذب.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن عدداً كبيراً من عناصر الشرطة، وخمسة كلاب متخصصة في الكشف عن المتفجرات انتقلوا على وجه السرعة إلى عين المكان، وأغلقوا محطة القطارات الرئيسية، من أجل الكشف عن مكان تواجد القنبلة المُفترضة.

مشاهدة الفيديو 01:21

إبطال مفعول قنبلة شلت الحركة وسط برلين

وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت شولتن "يجب أن نأخذ كل تهديد بوجود قنبلة بجدية...وعندما يتعلق الأمر بمناطق مثل محطات القطار، فإن تقييم (الأمر) معقد. وفي مثل هذه الحالات يبدأ التحقيق بمجرد استدعاء خدمة الطوارئ".

ونقلت صحيفة " جينيرال أنتسايغر"، عن متحدث باسم شركة سكك الحديد "دويتشه بان" قوله إن الإنذار الكاذب بوجود قنبلة في محطة قطارات بون، كلف الشركة خسائرا تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، فضلاً عن تضرر صورة الشركة بسبب تأخر القطارات.

يشار إلى أن سيناريو الإنذار الكاذب بوجود قنبلة قد تكرر مرة ثانية، فقد اتصل شخص مجهول أمس الثلاثاء ( 28 يناير/كانون الثاني 2020) بسلطات المدينة من أجل التحذير من وجود قنبلة، ما تسبب مرة أخرى في اضطراب في حركة السير واستنفار أمني، إلاّ أنه لم يتم العثور على أي شيء، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ر.م/ه.د

  • BG Sicherheit im Bahnhof St Petersburg (Imago Images/C. von der Laage)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    روسيا: جدران سميكة

    اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof | Canary Wharf U-Bahn-Haltstelle, London (picture-alliance/empics/M. Walter)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة

    في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية

    غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Peking (Imago Images/View Stock)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    الصين: أبواب زجاجية عالية

    المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Bangkok (picture-alliance/dpa/C. Sator)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    تايلاند: حواجز زجاجية

    الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Den Haag (Imago Images/Hollandse Hoogte/B. van Dam )

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    هولندا: الحواجز وأفراد الأمن

    تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.

  • Spanien AVE (Getty Images/D. Doyle)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة

    تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك


مختارات

في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

بعد مقتل طفل في الثامنة من عمره جراء دفعه أمام قطار سريع في محطة قطارات فرانكفورت، تحول أمن محطات القطار في ألمانيا إلى موضوع نقاش جاد. كيف تؤمن الدول محطات قطارتها؟ صور عن الإجراءات الأمنية في مختارات من الدول. (01.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إبطال مفعول قنبلة شلت الحركة وسط برلين  

مواضيع ذات صلة

Bombenentschärfung in Köln

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب 21.01.2020

بعد تقييد حركة بعض القطارات بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد إبطال مفعول القنبلة في مدينة كولونيا الألمانية. وأكد مسؤول بالمدينة أنه لم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة.

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: هل تَعتبر ألمانيا السيسي رمز الخير؟! 28.01.2020

في هذا المقال يوجه علاء الأسواني سؤالا إلى المسؤولين الألمان بعد منح مهرجان أوبرا دريسدن الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة تقديرا لجهوده في صنع السلام بشمال أفريقيا.

Studie Muslimische Jungen als Bildungsverlierer

ارتباط فتيات عربيات بشبان ألمان.. هل من فرصة لنهاية سعيدة؟ 27.01.2020

هل صحيح أن الحب والرغبة في الارتباط لا يقف أمامهما أية صعوبات، أم أن هذا خيال رومانسي؟ سؤال نبحث عن إجابة له لدى عربيات يعشن في ألمانيا، قررن الارتباط برجل غير عربي بكل ما قد يحمله ذلك من صعوبات دينية وثقافية وقانونية.

إعلان
Themenbild Facebook

 