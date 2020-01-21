ألمانيا: حقائب وإنذارات كاذبة تعرقل السير وتستنفر السلطات

ذكرت صحيفة "جينرال أنتسايغر" الصادرة في مدينة بون الألمانية، اليوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني 2020)، أنه تم العثور على حقائب مهجورة في محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون، مضيفة أن الشرطة طوقت المحطة على نطاق واسع نظراً لعدم إمكانية استبعاد الخطر.
وتابع نفس المصدر أن تطويق المحطة، استمر لعدة ساعات، وتسبب في حدوث اضطرابات في حركة السير، قبل أن يتصل أحد الأشخاص (46 عاماً) بالشرطة ليخبرهم بأن الحقائب تعود له وأن ما بها مجرد طعام. وهو ما تأكد للشرطة أيضا بعد فتح الحقائب.
وفي السياق ذاته، نفت الشرطة وجود أي صلة بين العثور على الحقائب في محطة القطارات في بون والإنذارات الكاذبة، التي تلقتها في الأيام الأخيرة عن وجود قنبلة في نفس المحطة.
وكانت نفس الصحيفة الألمانية قد أوردت أن إنذاراً كاذباً، بوجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة بون، تسبب في خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات والحافلات لأكثر من ثلاث ساعات. فقد قام شخص مجهول بالاتصال بسلطات المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف التحذير من وجود قنبلة في المحطة ، بيد أنه لم يتم العثور على أي شيء، وتبين بعدها بوقت وجيز أن الإنذار كاذب.
وتابعت الصحيفة الألمانية أن عدداً كبيراً من عناصر الشرطة، وخمسة كلاب متخصصة في الكشف عن المتفجرات انتقلوا على وجه السرعة إلى عين المكان، وأغلقوا محطة القطارات الرئيسية، من أجل الكشف عن مكان تواجد القنبلة المُفترضة.
وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت شولتن "يجب أن نأخذ كل تهديد بوجود قنبلة بجدية...وعندما يتعلق الأمر بمناطق مثل محطات القطار، فإن تقييم (الأمر) معقد. وفي مثل هذه الحالات يبدأ التحقيق بمجرد استدعاء خدمة الطوارئ".
ونقلت صحيفة " جينيرال أنتسايغر"، عن متحدث باسم شركة سكك الحديد "دويتشه بان" قوله إن الإنذار الكاذب بوجود قنبلة في محطة قطارات بون، كلف الشركة خسائرا تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، فضلاً عن تضرر صورة الشركة بسبب تأخر القطارات.
يشار إلى أن سيناريو الإنذار الكاذب بوجود قنبلة قد تكرر مرة ثانية، فقد اتصل شخص مجهول أمس الثلاثاء ( 28 يناير/كانون الثاني 2020) بسلطات المدينة من أجل التحذير من وجود قنبلة، ما تسبب مرة أخرى في اضطراب في حركة السير واستنفار أمني، إلاّ أنه لم يتم العثور على أي شيء، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
ر.م/ه.د
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
روسيا: جدران سميكة
اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة
في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية
غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
الصين: أبواب زجاجية عالية
المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
تايلاند: حواجز زجاجية
الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
هولندا: الحواجز وأفراد الأمن
تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة
تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك