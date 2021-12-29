ألمانيا: حظر الألعاب النارية قلل تلوث الغبار الدقيق في رأس السنة

أشارت تقديرات أولية للمنظمة الألمانية لحماية البيئة إلى أن حظر بيع الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا أدى إلى تراجع ملحوظ في التلوث بالغبار الدقيق في ليلة رأس السنة.
وبحسب بيان صادر بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس التنفيذي للمنظمة يورغن رش اليوم السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022): " إنه لنجاح أن ينخفض التلوث على نحو ملحوظ، فالكثير من الناس والحيوانات استمتعوا بليلة رأس سنة أكثر هدوء وأكثر صحة".
وأوضح البيان أن التحليل الأولي لبيانات القياسات الرسمية أظهر أن مقدار تلوث الهواء بالغبار الدقيق الضار بالصحة تراجع في بعض الأحيان بنسبة زادت عن 90 بالمائة عن مستواه في ليلة رأس السنة 2020/2019 التي لم يكن فيها حظر على بيع الألعاب النارية.
وكان التحسن في جودة الهواء واضحاً على نحو خاص في مدينة بريمن حيث أظهرت بيانات محطة القياس في الولاية الواقعة بشمال ألمانيا تراجع تلوث الغبار الدقيق بنسبة 96 بالمائة مقارنة بأول كانون الثاني/ يناير 2020 وتجاوزت نسبة الانخفاض في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا الـ 90 بالمائة وفقاً لبيانات محطة القياس هناك.
يشار إلى أنه تم سماع إطلاق العديد من الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وذلك على الرغم من حظر بيع هذه المنتجات وكان بعض هذه الألعاب وارداً من مصادر غير قانونية.
وكانت المنظمة الألمانية لحماية البيئة طالبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في وقت سابق بحظر الألعاب النارية لليلة رأس السنة بشكل كامل في المستقبل، إذ أن المنظمة تعمل بالتعاون مع معنيين بحماية الحيوانات وممثلي أطباء من أجل إخلاء احتفالات ليلة رأس السنة من الألعاب النارية.
ع.غ/ م.س (د ب أ)
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تشير التقديرات الرسمية أنه في ألمانيا وحدها يتم إطلاق حوالي 4500 طن من الغبار في الجو في ليلة رأس السنة وهو ما يعادل 15.5 بالمئة من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات في ألمانيا لعام كامل، بيد أن هذا التلوث يكون مركزا في الجو لليلة واحدة وليس موزعا على مدار السنة ما يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تم تحديد الحد الأقصى للمتوسط اليومي من المواد الجسيمية الملوثة بموجب القانون بالا تتجاوز 50 ميكروغرامًا لكل متر مكعب من الهواء في نقطة القياس. ومع ذلك، فإنه في ليلة رأس السنة وصباح اليوم الأول من السنة الجديدة يكون تركيز الجسيمات أعلى من ذلك بكثير خاصة في المدن الكبرى.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي (DGP) تحذر من العواقب، إذ تظهر العديد من الدراسات، مخاطر كبيرة على الرئتين والجهاز التنفسي بأكمله من تلوث الهواء. ليس هذا فقط بل إن التلوث يؤثر أيضا على التمثيل الغذائي ونظام عمل القلب والأوعية الدموية.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
فوق كل ذلك ، فإن الأحوال الجوية في بداية العام الجديد هي المسؤولة عن زيادة نسب التلوث إذ تعمل حركة الرياح على نقل هذه الجسيمات التي تطلقها الألعاب النارية والتلوث الناتج عنها إلى الأعلى بحيث تتراكم في طبقات الغلاف الجوي السفلى، ما له بالغ الأثر في تلوث الأمطار، بالإضافة إلى أطنان القمامة التي تخلفها هذه الألعاب.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
هناك نقاش كبير لدى الساسة الألمان في منع أو تقنين المفرقعات النارية لما تسببه من أضرار بالغة خاصة لدى الرضع والشيوخ والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السعال وضيق التنفس، والذين غالباً ما ينتهي بهم المطاف في المستشفى، بشكل خاص في الأيام الأولى من العام الجديد.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
إلى جانب هذه الإصابات هناك إصابات ناتجة عن الصوت المدوي في الأذن، هو ضرر يعرفه أطباء الأنف والأذن فقد يؤدي الصفير القوي في الأذن للشعور بالصمم. وغالبا ما تشير الآلام في الأذن على سبيل المثال لوجود جرح في غشاء الطبلة، مما يعني أن انتظار تلاشي هذه الآلام هو الخيار الأسوأ.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تؤدي المفرقعات التي يصنعها هواة بأنفسهم إلى جانب الألعاب النارية التي لا تباع بشكل حر والتي تصنع خصيصا لمناسبات احتفالية بعينها، إلى حالات وفاة أو إلى إصابات بالغة لدى فتيان صغار نسبيا، وقد تحدث جروحا بالغة أو حروقا في اليد والجسم. كما يمكن أن تتسبب هذه المفرقعات في ندبات في الوجه تذكر أصحابها بهذه الحوادث المؤسفة.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
التخلي عن الألعاب النارية وتوفير قيمتها يمكن أن يساعد الآخرين، إذ نصحت بعض الكنائس التبرع بقيمة هذه المفرقعات من أجل تأمين الخبز والطعام للمناطق الفقيرة والمنكوبة. (إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة