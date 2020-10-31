 ألمانيا – حزمة جديدة من المساعدات للمتضريين بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.11.2020

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أخبار

ألمانيا – حزمة جديدة من المساعدات للمتضريين بسبب كورونا

الحكومة الألمانية تقدم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى منتصف عام 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

Deutschland Coronahilfen Kultur Kulturschaffende Coronavirus (Martin Schutt/picture alliance/dpa)

أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة جديدة من المساعدات المالية، لتعويض الشركات والأشخاص المتضررين بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذا الرقم يشير إلى الحجم التقديري لبرنامج "المساعدات المرحلية رقم 3" المزمع تقديمها في الفترة بين كانون ثان/يناير حتى نهاية حزيران/يونيو المقبلين، وهي المساعدات التي اتفق عليها وزيرا الاقتصاد والمالية.

مختارات

هل ستحصل الدول الفقيرة على لقاح ضد كوفيد-19 بعد إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" هذا الأسبوع تطوير لقاح "فعال بنسبة 90 في المئة" لفيروس كورونا المستجد؟ سؤال يحمل بين عناصر إجابته معطيات مالية وأخرى أخلاقية ولوجستية.

رغم انتشار ظاهرة العمل من المنزل في ألمانيا بعد كورونا، إلا أن الشركات تقبل بها على مضض وفق ما بينه استطلاع رأي جديد. في وقت استمر ارتفاع الإصابات في ألمانيا لما فوق 20 ألف حالة، رغم تسجيل انخفاض نسبي في آخر 24 ساعة.

وفيما يتعلق بما يطلق عليه مساعدات تشرين الثاني/نوفمبر،  والمنوط بها تعويض الشركات وأصحاب المهن الحرة عن تراجع العائدات بسبب الإغلاق الجزئي في الشهر الجاري، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة هذه المساعدات ستصل إلى قرابة 14 مليار يورو، بينما كانت التوقعات تشير حتى الآن إلى أن هذه القيمة ستبلغ قرابة عشرة مليارات يورو فقط.

ويتضح من تحديد القيمة الجديدة لهذه المساعدات، أنه سيتم اعتبار شركات الإقامة الفندقية وشركات إقامة الفعاليات، من ضمن الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق الجزئي.

وبحسب تصريحات الوزارتين، فإن الفنادق الصغيرة، وبيوت الشباب وصالات الحفلات ضمنت بهذا الحصول على هذه المساعدات. وبموجب اتفاق الوزارتين، يمكن أيضا للشركات المتضررة بشكل غير مباشر من الإغلاق الجزئي أن تتقدم بطلبات للحصول على مساعدات في حال كانت هذه الشركات تحصل 80% من إيراداتها المنتظمة من أعمالها مع الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق، وسيعود هذا القرار بالنفع على شركات وأصحاب أعمال حرة في قطاع الثقافة وتنظيم الفعاليات مثل مهندسي الصوت ومشيدي المسارح والمتخصصين في الإضاءة.

ف.ي/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Berlin Fernsehturm (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "

    من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    متنزه "تيرغارتن"

    عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.

  • Deutschland Goldelse auf der Siegessäule in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    عمود النصر

    يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    جزيرة المتاحف

    توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.

  • Deutschland - Berlin in Autumn (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    جامعة هومبولت

    أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    "لوست غارتن"

    في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    " ماور بارك "

    يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.

  • Deutschland Berlin Cafe im Viertel Prenzlauer Berg (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    شوارع "برينتسلاور بيرغ"

    في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.

  • Berlin Sony Center hinter Tiergarten (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    بوتسدامر بلاتس

    تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".

  • Deutschland - Berlin im Herbst (DW/L. Wolf)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    الحي الحكومي

    تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.

  • Deutschland Bildergalerie Herbst in Berlin (Imago/STPP)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    مبنى البوندستاغ

    في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor (picture alliance/R. Peters)

    العاصمة برلين ترتدي ألوان الخريف

    بوابة براندنبورغ

    وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س


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