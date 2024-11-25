ألمانيا.. حزب شولتس يرشحه رسميا للمنافسة على منصب المستشار

بعد جدل انقسامي داخل الحزب على مدار أسبوعين، قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رسميا ترشيح أولاف شولتس، المستشار الحالي، للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/ شباط المقبل.

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المبكرة في ألمانيا، يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الأول 2024) رسميا ترشيحه المستشار الحالي أولاف شولتس للمنافسة مجددا على منصب المستشار، على الرغم من تدني شعبيته في استطلاعات الرأي.

ويأتي ترشيح شولتس الرسمي بعد جدل انقسامي ساخن داخل الحزب على مدار أسبوعين حول ما إذا كان ينبغي ترشيح وزير الدفاع الأكثر شعبية بوريس بيستوريوس بدلا من شولتس، الذي واجه دعوات من داخل حزبه بالانسحاب. ولم يؤكد بيستوريوس صراحة إلا يوم الخميس الماضي أنه لن يطلب من الحزب الترشح للمنافسة على منصب المستشار، مما مهد الطريق أمام ترشيح شولتس.

وسيكون وزير الدفاع أحد الأعضاء الثلاثة والثلاثين المصوتين في اللجنة التنفيذية للحزب الذين سيقررون اليوم ترشيح المستشار. وشولتس هو المرشح الثالث لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد أن أعلن التحالف المسيحي ترشيح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس للمنافسة على المنصب، بينما أعلن حزب الخضر ترشيحه للنائب الحالي للمستشار روبرت هابيك.

وفي السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل يعتزم المجلس التنفيذي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إعلان زعيمة الحزب أليس فايدل مرشحة للمنافسة على منصب المستشار. وهذا يعني أنه للمرة الأولى في ألمانيا سيكون هناك أربعة مرشحين لمنصب المستشار في انتخابات عامة.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)