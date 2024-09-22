ألمانيا: حزب المستشار شولتس يتصدر انتخابات ولاية براندنبورغ

تصدر حزب المستشار أولاف شولتس انتخابات ولاية براندنبورغ بنسبة 31,2 بالمائة وحزب "البديل" اليميني الشعبوي ثانيا بنسبة 29,8 بالمائة، وفق نتائج جزئية أولية. في المقابل حل حزب المستشارة السا بقة ميركل في المركز الرابع.

تصدر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس يتصدر انتخابات ولاية براندنبورغ وفق نتائج جزئية أولية نشرتها قنوات التلفزة الألمانية.

وحسب القناة الألمانية الأولى ARD حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المركز الأول بنسبة 31,2 من الأصوات (مقابل 26.2 بالمائة في انتخابات 2019)، وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ثانياً بنسبة 29,8 (مقابل 23.5 في انتخابات 2019).

في المقابل حصل الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا على 11,9 والمركز الرابع (مقابل 15.6 بالمائة في انتخابات 2019). وحصل حزب (تحالف سارة فاغنكنيشت) حديث التأسيس على 12 بالمائة، أي المركز الثالث.

وكشفت هذه النتائج أيضا عن خسارة كبيرة لحزب الخضر الذي حصل على نسبة تراوحت بين 4.5 و5 بالمائة (مقابل 10.8 في 2019)، وحصل حزب اليسار على ما يتراوح بين 3 بالمائة و4 بالمائة (مقابل 10.7 بالمائة في 2019).

وفي أول رد فعل له على النتائج قال رئيس حكومة ولاية براندنبورغ، الاشتراكي الديمقراطي ديتمار فويدكه إنه سعيد بالفوز على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأضاف فويدكه قائلا: "لقد كان هناك الكثير من العمل الشاق. وكان الهدف هو ضمان ألا توصم بلادنا بقوى التطرف". وتابع: "ويبدو أن ذلك كان ناجحا. لقد كان الاشتراكيون الديمقراطيون - كما حدث في كثير من الأحيان في التاريخ - هم الذين أوقفوا المتطرفين في طريقهم إلى السلطة".

أما الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان فقد هنأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأضاف: "استغل رئيس الوزراء شعبيته بشكل كبير (...) وهذه هي المصداقية الحقة".

وكانت المؤشرات بأنه من المنتظر أن تسجل ولاية براندنبورع الألمانية نسبة مشاركة مرتفعة في انتخاباتها البرلمانية التي جرت اليوم الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2024).

ووصلت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم إلى 46.1 بالمائة من الناخبين، وذلك وفقا لما أعلنه مدير الانتخابات في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، وكانت نسبة المشاركة قد وصلت إلى 31.3 بالمائة نفس هذا الوقت في الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2019.

ولم يتم أخذ أصوات الناخبين عبر البريد في الاعتبار في هذه الأرقام المؤقتة. وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 20 بالمائة ممن يحق لهم الانتخاب استخدموا حق التصويت عبر البريد، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 23.1 بالمائة في انتخابات عام 2019.

وأفادت رئاسة الانتخابات بأن العملية الانتخابية سارت حتى الثانية بعد الظهر بدون اضطرابات كبيرة، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)