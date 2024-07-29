ألمانيا: حريق "متعمد" يشل حركة القطارات بين هامبورغ وبريمن

ذكرت الشرطة الألمانية أن مجهولين تعمدوا إشعال حريق على خط قطارات هامبورغ - بريمن باستخدام مادة حارقة في سلك كهرباء وأن الحادث لم يسفر عن إصابات. وجهاز أمن الدولة يحقق في احتمال وجود أي دوافع سياسية وراء الحريق.

ذكرت الشرطة الألمانية أن مجهولين أضرموا النار متعمدين إشعال حريق على خط قطارات هامبورغ - بريمن في ألمانيا وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأكدت الشرطة أن الجناة أشعلوا النار باستخدام مادة حارقة في أحد الأسلاك الكهربائية على خطوط السكك الحديدية قُرب حديقة بورغَر في بريمن.

وأوضحت الشرطة أنه في حين أخمدت فرق الإطفاء النيران لم يمكن تحديد حجم الأضرار حتى الآن، فيما بدأ قسم التحقيق الجنائي لدى الشرطة التحقيقات بضبط الأدلة في موقع الحادثة، بينما يحقق جهاز أمن الدولة في احتمال وجود أي دوافع سياسية وراء الحريق.

من جانبها أكدت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" أنه قد تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالسلك الكهربائي ودخوله الخدمة مجددا في مساء الإثنين (29 يوليو/ تموز 2024) وأن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها من جديد، مشيرةً -رغم إصلاح الكابل- إلى استمرار التأخيرات في بعض الأماكن نتيجة للأضرار الناجمة عن الحريق.

وأسفر الحريق المفتعل عن شل حركة القطارات الفائقة السرعة في البداية بين ولاية شمال الراين-ويستفاليا وولاية هامبورغ عبر محطة ولاية بريمن المركزية.

وفي وقت لاحق توقفت القطارات السريعة المتجهة إلى ولاية شمال الراين-ويستفاليا وهو ما تسبب في تأخيرات وفي إلغاء لخدمة بعض القطارات، وبالمثل تأثرت القطارات الإقليمية بين هامبورغ وبريمن.

ع.م/ أ.ح (د ب أ)