ألمانيا.. حريق في مركز لإيواء اللاجئين وإصابة عدة أشخاص

أصيب أحد عشر شخصاً إثر حريق نشب في مركز لإيواء اللاجئين بمدينة راتينغن الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. ووفقاً لبيانات إدارة الإطفاء، فقد اندلع الحريق فجر اليوم الخميس (15 آب/أغسطس) في الطابق الرابع من مركز الإيواء المركزي في المدينة، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المبنى من جميع القاطنين فيه والبالغ عددهم 417 شخصاً.

وبحسب خدمة الأخبار الإنجيلية فقد نم نقل أربعة أشخاص –بينهم اثنان من رجال الإطفاء- إلى المستشفى لعلاج إصاباتهم "الخطيرة".

وأضافت الوكالة أنه وبعد إطفاء الحريق وتهوية المبنى، عاد السكان إلى بعض الشقق التي لم يلحق بها ضرر في المبنى، وذكرت أن التحقيقات في الحادث مستمرة.

وفي تقرير لها نشر في شهر تشرين الثاني/فبراير من العام الفائت كشفت صحيفة "أوزنير بروكه تسايتونغ" الألمانية عن زيادة مقلقة في عدد الاعتداءات التي استهدفت نزلا للاجئين في الربع الثالث من ذلك العام. وأشار التقرير إلى أن الشرطة الألمانية تتحدث عن 37 اعتداء في الفترة ما بين شهر يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من عام 2018.

م.ع.ح/ع.ج (إ ب د) - مهاجر نيوز