ألمانيا- حريق بمستشفى يتسبب بإصابات وآخر يدمر كنيسة باروكية

ذكرت الشرطة المحلية أن حريقًا نشب في مستشفى بغرب ألمانيا في ساعة متأخرة من أمس الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) أدى لإصابة 28 شخصًا، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.
واندلع الحريق في غرفة مريض في المستشفى، في بلدة "هيمر" ، على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق دورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن العاملين سرعان ما بدأوا في إجلاء مرضى آخرين من المستشفى.
وطبقًا لنتائج أولية، فإن الأشخاص الخمسة، الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، عانوا من استنشاق الدخان، لكن بدون وجود حروق. وتم نقل أربعة أشخاص، تعرضوا لإصابات خطيرة، إلى مستشفيات أخرى للعلاج، بينما تلقى شخص واحد مصاب العلاج في وحدة العناية المركزة، بالمستشفى نفسه، وفقًا لمتحدث باسم هيئة الإطفاء.
ومن بين المصابين مرضى وموظفون. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجزء من المبنى، الذي اندلع فيه الحريق، لم يعد صالحًا للاستخدام. وتولى محققون جنائيون من الشرطة المحلية التحقيق للوقوف على سبب الحريق.
حريق يدمر أجزاء كبيرة من كنيسة
من جهة أخرى، دمرت النيران كنيسة بروتستانتية على الطراز الباروكي في بلدة غروسرورسدورف بولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا. وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة (الرابع من آب/أغسطس 2023) إن السكان أبلغوا عن حريق الكنيسة في حوالي الثانية صباحًا (التوقيت المحلي)، مضيفة أن النيران اشتعلت في كل من الكنيسة وبرج الجرس طوال الليل.
وأوضحت المتحدثة أن الحريق لم يخمد بالكامل إلا بحلول الصباح. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وشيدت الكنيسة على الطراز الباروكي النموذجي، وافتُتحت عام 1736، وفقًا لموقع المدينة على الإنترنت. ويبلغ ارتفاع برج الكنيسة حوالي 50 مترًا.
وتقع بلدة غروسرورسدورف على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال شرق دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا. ودمر الحريق أجزاء كبيرة من الكنيسة، على الرغم من بقاء الأساسات وأجزاء من الجدران قائمة. وبحسب بيانات الشرطة، فإن قوات الطوارئ بصدد تأمين المقتنيات الثمينة من الكنيسة والمباني المجاورة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق. وقالت الشرطة إنه سيُجرى فتح تحقيق لمعرفة ما حدث.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
الحماية من لهيب النيران
سيارات رجال الإطفاء تجوب بلدة فولتسراده بالقرب من بلدة لوبتين. فبعد ليلة هادئة في مناطق الحرائق بولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك أخبار سارة لسكان البلدة، إذ بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي غادروها بسبب لهيب النيران في الغابات المجاورة. 12.06.2023
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
جحيم النيران
الدخان ولهيب النيران تصعد في السماء: في موقعين سابقين للتدريبات العسكرية جنوب غربي ميكلينبورغ اشتعلت الحرائق الاثنين (12 يونيو). وفي بلدة لوبتين احترقت الثلاثاء نحو 100 هكتار من الغابات، وفي المنطقة الثانية التي تشملها الحرائق في بلدة هاغنوف اتسعت رقعة الحرائق بسبب هبوب الرياح لتطال نحو 45 هكتار من الغابات.
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
خطر على الأرض
وضع مثير للغاية: في المواقع العسكرية السابقة توجد ذخيرة على الأرض، وبالتالي لا يمكن دخولها. ولهذا قامت دبابة تابعة للجيش الألماني بحفر حاجز أرضي من أجل احتواء النيران في المنطقة المتضررة. وتشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء النيران وذلك بنجاح لأن رقعة الحرائق توقفت عن التوسع.
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
سكب المياه
وإلى جانب ولاية ميكلينبورغ فوربومرن هناك ولايات إضافية تشتعل فيها الغابات. ومنذ نهاية مايو تشتعل النيران في موقع التدريبات العسكرية في بلدة يوتربوغ ـ وفي الصورة هليكوبتر تحمل كميات من المياه لإطفاء الحرائق. وفي جنوب برلين حصل انفراج في نهاية الأسبوع الماضي لكن النيران اشتعلت من جديد ابتداء من الاثنين 09.06.2023.
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
مقبرة غابات
هنا أيضا تعرقل الذخيرة عمليات مكافحة النيران. ومن أجل الإطفاء التام للنيران يأمل المسؤولون في حصول تساقطات مطرية. وكما قالت مديرة المصلحة النظامية بيوتربورغ فإن "الوضع لم يعد بعد تحت السيطرة". وحوالي 733 هكتار من الغابات مهددة بالاشتعال.
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
جبل يحترق
في يوم الاثنين، 12 يونيو حزيران 2023، اشتعلت النيران بالقرب من فرانكفورت على نهر الراين فوق جبل ألتكونيش. وتقول السلطات المحلية إنها تمكنت من السيطرة عليها. والكثير من الهكتارات شابتها النيران، وكان أكثر من 200 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإطفاء. ويُعد جبل ألتكونيش ثاني أعلى جبل في ولاية تاونوس.
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
مخلفات حريق
على الحدود الفاصلة بين ولايتي بافاريا وتورينغن اشتعلت النيران الثلاثاء 13 يونيو حزيران، في حوالي هكتارين من الغابات. وفي غضون ساعات تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق، كما قال متحدث باسم الشرطة
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جحيم حرائق الغابات في ألمانيا لا يخمد!
ليس هناك انفراج في الأفق
درجات حرارة تفوق 30 درجة مائوية والكثير من الشمس والجفاف: وبعد فصل الربيع الممطر لم تُسجل تساقطات مطرية منذ أسابيع في العديد من المناطق الألمانية، وبالتالي يبقى خطر اشتعال الغابات قائما، حسب مركز الأرصاد الجوية الألمانية، لاسيما في الشمال الشرقي حيث تعاني الأراضي من الجفاف.