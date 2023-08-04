ألمانيا- حريق بمستشفى يتسبب بإصابات وآخر يدمر كنيسة باروكية

ذكرت الشرطة المحلية أن حريقًا نشب في مستشفى بغرب ألمانيا في ساعة متأخرة من أمس الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) أدى لإصابة 28 شخصًا، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.



واندلع الحريق في غرفة مريض في المستشفى، في بلدة "هيمر" ، على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق دورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن العاملين سرعان ما بدأوا في إجلاء مرضى آخرين من المستشفى.

وطبقًا لنتائج أولية، فإن الأشخاص الخمسة، الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، عانوا من استنشاق الدخان، لكن بدون وجود حروق. وتم نقل أربعة أشخاص، تعرضوا لإصابات خطيرة، إلى مستشفيات أخرى للعلاج، بينما تلقى شخص واحد مصاب العلاج في وحدة العناية المركزة، بالمستشفى نفسه، وفقًا لمتحدث باسم هيئة الإطفاء.

ومن بين المصابين مرضى وموظفون. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجزء من المبنى، الذي اندلع فيه الحريق، لم يعد صالحًا للاستخدام. وتولى محققون جنائيون من الشرطة المحلية التحقيق للوقوف على سبب الحريق.



حريق يدمر أجزاء كبيرة من كنيسة

من جهة أخرى، دمرت النيران كنيسة بروتستانتية على الطراز الباروكي في بلدة غروسرورسدورف بولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا. وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة (الرابع من آب/أغسطس 2023) إن السكان أبلغوا عن حريق الكنيسة في حوالي الثانية صباحًا (التوقيت المحلي)، مضيفة أن النيران اشتعلت في كل من الكنيسة وبرج الجرس طوال الليل.

وأوضحت المتحدثة أن الحريق لم يخمد بالكامل إلا بحلول الصباح. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وشيدت الكنيسة على الطراز الباروكي النموذجي، وافتُتحت عام 1736، وفقًا لموقع المدينة على الإنترنت. ويبلغ ارتفاع برج الكنيسة حوالي 50 مترًا.

وتقع بلدة غروسرورسدورف على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال شرق دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا. ودمر الحريق أجزاء كبيرة من الكنيسة، على الرغم من بقاء الأساسات وأجزاء من الجدران قائمة. وبحسب بيانات الشرطة، فإن قوات الطوارئ بصدد تأمين المقتنيات الثمينة من الكنيسة والمباني المجاورة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق. وقالت الشرطة إنه سيُجرى فتح تحقيق لمعرفة ما حدث.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)