ألمانيا: حركة بيغيدا المعادية للإسلام تخرج للشوارع مجددا

خرج أنصار حركة بيغيدا الألمانية المتطرفة المعادية للإسلام إلى الشوارع مجددا في مدينة دريسدن بشرق البلاد مساء اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، وذلك لأول مرة منذ شهور.

وتجمع عدة مئات من أنصار الحركة في منطقة نوي ماركت كما انضم إلى المجموعة أيضا لوتس باخمان رئيس بيغيدا الذي صنفته هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) على أنهيميني متطرف.

يذكر أن اسم بيغيدا هو اختصار لعبارة بالألمانية تقول: "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب".

وسبقت مظاهرة الحركة، مظاهرة مضادة بنفس العدد تقريبا كان غالبها من الشباب، وجاب المشاركون قلب المدينة قبل بدء مسيرة بيغيدا. وجاء في الدعوة إلى مسيرة الحركة القول إن من المؤكد أن بيغيدا " لن تبتعد بمثل هذه البساطة".

وكانت آخر مرة تظاهرت فيها الحركة في نيسان/أبريل الماضي.

وكانت قيادة بيغيدا ناشدت أنصارها في أيار/مايو الماضي دعم احتجاجات يوم الاثنين لآخرين.

يذكر أن هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا تراقب حركة بيغيدا منذ أيار/مايو الماضي على أنها ذات "تطلع متطرف مثبت".

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)