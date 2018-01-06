ألمانيا: حاولوا الهروب من الحر، فسقطت بهم الشرفة!

فكرة وجود حمام سباحة بأي شكل وحجم في خضم موجة الحر التي تشهدها ألمانيا حاليا، تعتبر جيدة. إلا أن خطة عائلة في شتوتجارت لمواجهة الحر لم تتم بالشكل المطلوب إذ تسببت في انهيار شرفة مبنى سكني وأوقعت العديد من الإصابات.
ووفقا لبيانات الشرطة فإن وضع إحدى العائلات لبركة ماء مطاطية بارتفع 70 سنتيمترا، تسبب في انهيار الشرفة الخشبية للمبنى السكني والتجاري.وأوضحت الشرطة أن الكثيرين ليس لديهم القدرة على تقدير وزن برك الماء المطاطية التي يوضع بداخلها الماء لمواجهة الحر والتي تنتشر في الأسواق بشكل كبير خلال فصل الصيف.
ووفقا لتقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فإن الأشخاص الأربعة الذين تواجدوا في الشرفة للاستمتاع بالماء البارد والذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 54 عاما، وقعوا مع الشرفة وتم نقل أحدهم للمستشفى.
ووقع الحادث في وقت مبكر من مساء الأحد في أقصى غرب عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ. في أحد أكثر أيام السنة حرارة. حيث تشهد ألمانيا للعام الثاني على التوالي درجات حرارة قياسية ، تتأثر بسببها البنية التحتية والكثير من الخدمات، ما يشكل خطورة أيضا على صحة وأمن الناس. فالكثير من الطرق داخل المدن وخارجها لم تتحمل الحرارة المرتفعة وتشققت وشهدت طرق أخرى ذوبانا للأسفلت بحيث يلتصق بعجلات السيارات ويعيق القيادة، كما هو الحال في ضواحي برلين. أما السكك الحديدية فمساراتها تتشوه في بعض المواقع، وفقا لموقع صحيفة "ميركيشه ألغماينه".
أ.د.و/ ا.ف
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
ممنوع المرور
حين يصبح خطر الانهيار الجليدي محدقاً، فهذا يعني إغلاق الطريق فمن المستحيل التنبؤ مسبقاً بحصول بالانهيار الجليدي. وإلى جانب الإسراع بغلق الطرق بشكل مؤقت توجد آليات حماية دائمة حين يداهمنا الخطر الأبيض.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
موانع داعمة
الوسيلة الأفضل للوقاية من خطر الانهيارات الجليدية هي عدم السماح بحدوثها. من أجل ذلك تساعد ما يُسمى بـ"الموانع الداعمة" المصنوعة من الفولاذ أو الشباك الثلجية على تفرق الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه الهياكل على تثبيت الثلوج على المنحدرات وعدم انزلاقها في الأودية.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
تحويل المسار
إذا ما حدث انهيار جليدي فيجب على الأقل ألا يتسبب بحدوث أي أضرار. يمكن للسدود أن توقف كتل الثلوج أو أن تعيد توجيهها إلى المناطق الخالية من المباني والسكان.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
أسفين الانهيارات
كما يساعد ما يُسمى بـ"إسفين الانهيارات الجليدية" في تغيير مسار كتل الثلوج المنهارة لحماية المنازل وساكنيها من الإصابة بالضرر وحمايتهم من الطَمْر تحت الثلوج المنجرفة.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
طاقة روحية
للوهلة الأولى تبدو هذه الأكوام كمقابر ما قبل التاريخ، لكن هذه التلال الصغيرة في بلدة لساش النمساوية وظيفتها كتدبير وقائي من الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه التلال كفرامل لإبطاء كتل الثلوج المنهارة. وقد أُقيمت هذه التلال في أربعينات القرن الماضي. ويعتقد سكان المنطقة أن ثمة طاقة روحية تنبعث منها.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
حاجر في مضيق طبيعي
كاسحات الانهيارات المصنوعة من الخرسانة يمكن أن تكون حاسمة في الوقاية من الانهيارات الجليدية، لكنها لا تُستخدم وحدها لهذا الغرض. لهذا يضع المتخصصون مصطلح "الإدارة المتكاملة للواقية من الانهيارات الجليدية".
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
سقوف حامية
تعد السقوف الحامية من الانهيارات الجليدية من أنجع الوسائل لحماية الطرق الجبلية من الخطر الأبيض الداهم لكن تكاليف إنشائها مرتفعة للغاية. وحين يحدث الانهيار فإنها تنزلق على الجانب الآخر من الطريق دون إعاقة حركة المرور فيه ودون أن يُصاب بأضرار أو الاضطرار إلى إغلاقه.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
الوقاية خير وسيلة للنجاة
تصنف الخارطة كل أنحاء سويسرا من حيث درجة تعرضها لخطر الانهيارات الجليدية. ويعني اللون الأحمر ارتفاع مستويات الخطر، لذلك عمدت السلطات إلى منع البناء فيها من أجل تجنب حدوث أضرار أو سقوط ضحايا. أما في المناطق المعلمة باللون الأزرق فيتم تطبيق شروط خاصة في البناء. المناطق الصفراء تشير إلى توقع حدوث أضرار قليلة جراء الانهيارات الجليدية، بينما يشير الأبيض إلى عدم تعرضها لهذا الخطر.
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الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!
تفجير مُسيطر عليه
للوقاية من الخطر يُلجأ أحياناً إلى تفرقة الكتل الثلجية بالانفجارات. هذه الطريقة تمنع الانهيارات الجليدية الكبيرة على وجه الخصوص. هذه الطريق منتشرة كثيراً في سويسرا، حيث يوجد نحو 300 وحدة تفجير مثبتة وفق معطيات معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية.