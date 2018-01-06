 ألمانيا: حاولوا الهروب من الحر، فسقطت بهم الشرفة! | عالم المنوعات | DW | 01.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانيا: حاولوا الهروب من الحر، فسقطت بهم الشرفة!

محاولة بسيطة من إحدى العائلات للتغلب على موجة الحر في مدينة شتوتجارت الألمانية، انتهت بتدخل الشرطة والإسعاف ومشكلة غير متوقعة في المبنى السكني.

Stuttgart Absturz Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses (picture-alliance/dpa/M. Murat)

فكرة وجود حمام سباحة بأي شكل وحجم في خضم موجة الحر التي تشهدها ألمانيا حاليا، تعتبر جيدة. إلا أن خطة عائلة في شتوتجارت لمواجهة الحر لم تتم بالشكل المطلوب إذ تسببت في انهيار شرفة مبنى سكني وأوقعت العديد من الإصابات.

ووفقا لبيانات الشرطة فإن وضع إحدى العائلات لبركة ماء مطاطية بارتفع 70 سنتيمترا، تسبب في انهيار الشرفة الخشبية  للمبنى السكني والتجاري.وأوضحت الشرطة أن الكثيرين ليس لديهم القدرة على تقدير وزن برك الماء المطاطية التي يوضع بداخلها الماء لمواجهة الحر والتي تنتشر في الأسواق بشكل كبير خلال فصل الصيف. 

ووفقا لتقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فإن الأشخاص الأربعة الذين تواجدوا في الشرفة للاستمتاع بالماء البارد والذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 54 عاما، وقعوا مع الشرفة وتم نقل أحدهم للمستشفى.


Stuttgart Absturz Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses (picture-alliance/dpa/M. Murat)

 

ووقع الحادث في وقت مبكر من مساء الأحد في أقصى غرب عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ. في أحد أكثر أيام السنة حرارة. حيث تشهد ألمانيا للعام الثاني على التوالي درجات حرارة قياسية ، تتأثر بسببها  البنية التحتية والكثير من الخدمات، ما يشكل خطورة أيضا على صحة وأمن الناس. فالكثير من الطرق داخل المدن وخارجها لم تتحمل الحرارة المرتفعة وتشققت وشهدت طرق أخرى ذوبانا للأسفلت بحيث يلتصق بعجلات السيارات ويعيق القيادة، كما هو الحال في ضواحي برلين. أما السكك الحديدية فمساراتها تتشوه في بعض المواقع، وفقا لموقع صحيفة  "ميركيشه ألغماينه".

أ.د.و/ ا.ف

  • Österreich| Winter in Obertauern (Getty Images/AFP/H. Schneider)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    ممنوع المرور

    حين يصبح خطر الانهيار الجليدي محدقاً، فهذا يعني إغلاق الطريق فمن المستحيل التنبؤ مسبقاً بحصول بالانهيار الجليدي. وإلى جانب الإسراع بغلق الطرق بشكل مؤقت توجد آليات حماية دائمة حين يداهمنا الخطر الأبيض.

  • Österreich Vorarlberg Lawinenschutzdämme am Walmendinger Horn (picture-alliance/blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    موانع داعمة

    الوسيلة الأفضل للوقاية من خطر الانهيارات الجليدية هي عدم السماح بحدوثها. من أجل ذلك تساعد ما يُسمى بـ"الموانع الداعمة" المصنوعة من الفولاذ أو الشباك الثلجية على تفرق الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه الهياكل على تثبيت الثلوج على المنحدرات وعدم انزلاقها في الأودية.

  • Österreich Steinmauer als Lawinenschutz im Paznauntal (picture-alliance/imagebroker)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    تحويل المسار

    إذا ما حدث انهيار جليدي فيجب على الأقل ألا يتسبب بحدوث أي أضرار. يمكن للسدود أن توقف كتل الثلوج أو أن تعيد توجيهها إلى المناطق الخالية من المباني والسكان.

  • Schweiz Lawinenschutzmaßnahmen (SLF/Martin Heggli)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    أسفين الانهيارات

    كما يساعد ما يُسمى بـ"إسفين الانهيارات الجليدية" في تغيير مسار كتل الثلوج المنهارة لحماية المنازل وساكنيها من الإصابة بالضرر وحمايتهم من الطَمْر تحت الثلوج المنجرفة.

  • Österreich Lawinenschutzkegel über dem Lessachtal (picture-alliance/dpa/F. Pritz)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    طاقة روحية

    للوهلة الأولى تبدو هذه الأكوام كمقابر ما قبل التاريخ، لكن هذه التلال الصغيرة في بلدة لساش النمساوية وظيفتها كتدبير وقائي من الانهيارات الجليدية. وتعمل هذه التلال كفرامل لإبطاء كتل الثلوج المنهارة. وقد أُقيمت هذه التلال في أربعينات القرن الماضي. ويعتقد سكان المنطقة أن ثمة طاقة روحية تنبعث منها.

  • Österreich 2001 | Betonpfeiler als Lawinenschutzmaßnahmen nahe Bad Gastein (Imago/Plusphoto)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    حاجر في مضيق طبيعي

    كاسحات الانهيارات المصنوعة من الخرسانة يمكن أن تكون حاسمة في الوقاية من الانهيارات الجليدية، لكنها لا تُستخدم وحدها لهذا الغرض. لهذا يضع المتخصصون مصطلح "الإدارة المتكاملة للواقية من الانهيارات الجليدية".

  • Schweiz Lawinenschutzmaßnahmen (picture-alliance/Keystone/U. Flueeler)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    سقوف حامية

    تعد السقوف الحامية من الانهيارات الجليدية من أنجع الوسائل لحماية الطرق الجبلية من الخطر الأبيض الداهم لكن تكاليف إنشائها مرتفعة للغاية. وحين يحدث الانهيار فإنها تنزلق على الجانب الآخر من الطريق دون إعاقة حركة المرور فيه ودون أن يُصاب بأضرار أو الاضطرار إلى إغلاقه.

  • Interaktive Gefahrenkarten des Kantons Graubünden (Bundesamt für Landestopografie und Kanton Graubünden)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    الوقاية خير وسيلة للنجاة

    تصنف الخارطة كل أنحاء سويسرا من حيث درجة تعرضها لخطر الانهيارات الجليدية. ويعني اللون الأحمر ارتفاع مستويات الخطر، لذلك عمدت السلطات إلى منع البناء فيها من أجل تجنب حدوث أضرار أو سقوط ضحايا. أما في المناطق المعلمة باللون الأزرق فيتم تطبيق شروط خاصة في البناء. المناطق الصفراء تشير إلى توقع حدوث أضرار قليلة جراء الانهيارات الجليدية، بينما يشير الأبيض إلى عدم تعرضها لهذا الخطر.

  • Frankreich Val Thorens Kontrollierte Lawinensprengung (Getty Images/AFP/P. Desmazes)

    الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

    تفجير مُسيطر عليه

    للوقاية من الخطر يُلجأ أحياناً إلى تفرقة الكتل الثلجية بالانفجارات. هذه الطريقة تمنع الانهيارات الجليدية الكبيرة على وجه الخصوص. هذه الطريق منتشرة كثيراً في سويسرا، حيث يوجد نحو 300 وحدة تفجير مثبتة وفق معطيات معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية.


مختارات

الانهيارات الجليدية...هكذا يمكن التصدي للأخطار الطبيعة!

مَنْ يعيش في المناطق الجبلية، يحسب ألف حساب للانهيارات الجليدية. لكن الإنسان يحاول أن يتغلب على هذا الخطر الطبيعي بوسائل عدة، فما هي؟ (15.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

فيضانات وانهيارات أرضية في بعض مناطق ألمانيا 06.01.2018

واصل منسوب المياه في نهر الراين صعوده ما أدى إلى إصدار تحذيرات من السلطات من حدوث مزيد من الفيضانات. الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية جنوبي البلاد.

Indonesien Carita Tsunami Rettungsarbeiten

إندونيسيا- ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا تسونامي 24.12.2018

إرتفع عدد ضحايا تسونامي الذي ضرب مضيق سوندا الإندونيسي إلى 281 قتيلا مع إصابة أكثر من ألف شخص. ذكرت ذلك وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا.

Indonesien Carita Tsunami Rettungsarbeiten

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا 25.12.2018

استخدمت فرق الإنقاذ الإندونيسية الطائرات المسيرة والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بطول الساحل الغربي المدمر لجزيرة جاوة والذي اجتاحته سلسلة من أمواج المد العاتية (تسونامي) وأسفرت عن مقتل 429 شخصا في حصيلة جديدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 