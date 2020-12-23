 ألمانيا: جولة في متحف النظافة الصحية | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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DW الأخبار

ألمانيا: جولة في متحف النظافة الصحية

كيف سينظر المؤرخون يومًا ما إلى جائحة كورونا؟ في حلقة اليوم سنحاول البحث عن إجابة عما إذا كان الخوف من كارثة قادمة مبرر أم أن هناك أمل في عالم أفضل بعد الجائحة. والإجابة قد نجدها في أحد المتاحف الشهيرة في دريسدن.

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