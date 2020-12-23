ألمانيا: جولة في متحف النظافة الصحية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كيف سينظر المؤرخون يومًا ما إلى جائحة كورونا؟ في حلقة اليوم سنحاول البحث عن إجابة عما إذا كان الخوف من كارثة قادمة مبرر أم أن هناك أمل في عالم أفضل بعد الجائحة. والإجابة قد نجدها في أحد المتاحف الشهيرة في دريسدن.
رغم التحذيرات من مخاطر موجة ثالثة من كورونا خرج الآلاف إلى الشوارع في عدة مدن ألمانية للاحتجاج على قيود الجائحة. وكانت أعنف المظاهرات في دريسدن، حيث أصيب عدد من عناصر الشرطة وحررت مئات البلاغات ضد متظاهرين.
بعد أن أعلنت ولاية ساكسونيا فرض ارتداء الكمامات، تعتزم مدينة دريسدن، عاصمة الولاية، توزيع كمامات على المواطنين. وفيما ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا، قال وزير الصحة إن قواعد التباعد "ربما تستمر على مدار أشهر".
دعا ساسة ألمان لاتخاذ إجراءات بعد مظاهرة شهدتها مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، وخرجت عن السيطرة. ورغم الحظر شهدت عدة مدن أخرى مظاهرات من قبل منكري وجود فيروس كورونا، تم خلالها مهاجمة الشرطة، التي حاولت تفريق المتظاهرين.
ترغب ألمانيا في عودة تنظيم الفعاليات الكبرى وتمكين الجمهور من حضورها، لذلك هناك خطة من ثلاث مراحل شارك في إعدادها 20 عالما واتحادات وغيرها. يحدث ذلك في ظل استمرار مظاهرات معارضي إجراءات كورونا الذين يرفضون سياسة الحكومة؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول