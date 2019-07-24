 ألمانيا - جلبة كبرى حول منع لحم الخنزير في روضة بها طفلان مسلمان | ثقافة ومجتمع | DW | 25.07.2019

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا - جلبة كبرى حول منع لحم الخنزير في روضة بها طفلان مسلمان

بسبب وجود أطفال مسلمين، قرر مدير روضة أطفال بإحدى مدن ألمانيا منع تداول لحم الخنزير في روضتين يديرهما. ووقع نقاش حاد حول الأمر استغله حزب "البديل" الشعبوي ووسائل إعلام أيضا، ليتراجع المدير عن خططه سريعا. فما القصة؟

Kein Schweinefleisch an Leipziger Kitas (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

بعد جدل حاد حول خطط منع تناول لحم الخنزير ومشتقاته في مركزين لرعاية الأطفال (روضتين) في مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، تم التراجع الآن عن الفكرة. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، التي قامت بما يشبه "حملة إعلامية" على الفكرة، أرسل مدير الروضتين خطابا لأهالي الأطفال يقول "لقد أدركنا أن قرارنا في الروضتين بالتخلي عن لحم الخنزير أثار الرأي العام كثيرا، ولهذا السبب نلغي هذا القرار". وأضاف الرجل الثلاثاء (23 يوليو/ تموز): "هذا الموضوع سوف نضعه على جدول الأعمال في أول مجلس للآباء في السنة التعليمية الجديدة بالروضة في شهر آب/ أغسطس".

مدير الروضتين كان قد ذكر أن سبب خطط التخلي عن لحم الخنزير هو الحفاظ على "سلامة الروح من الخطيئة" بالنسبة لطفلين مسلمين بين أطفال الروضتين. وقد أثار ذلك التبرير سخرية البعض، خصوصا وأن إحدى الروضتين اسمها "كونفوشيوس"، نسبة للفيلسوف الصيني الشهير وأن لايبزيغ "في أغلبها مدينة علمانية"، حسب معلق على تويتر.

حزب البديل ينتهز الفرصة؟

واستنكر الضابط السابق غيورغ بازدرسكي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي ببرلمان ولاية برلين تلك الخطط وقال على تويتر: روضتان في لايبزيغ تلغيان لحم الخنزير بسبب طفلين اثنين مسلمين من بين 300 طفل. أصبح خضوع الألمان يأخذ أنماطا أكثر غرابة.."

وذهبت بيئاته فون شتورش العضوة البارزة بحزب "البديل" بعيدا لتطلب ممن يرفض لحم الخنزير الرحيل لمكان آخر غير ألمانيا: "من لا يريد أو لا يستطيع أن يتكيف مع ثقافتنا السائدة بإمكانه أن يحيى وفقا لعاداته ومعاييره، ولكن ليس عندنا" (في ألمانيا).

بعد انتشار خبر خطط تخلي الروضتين عن لحم الخنزير وكذلك الحلوى، التي تتضمن مادة الجيلاتين المشتقة من لحم الخنزير، أرسلت الشرطة بعد ظهر  الثلاثاء سيارة وقفت أمام الروضتين القريبتين من بعضهما البعض. واعتقد كثيرون أن ذلك بدافع حماية الروضتين ومن بداخلهما من التعرض لاعتداءات. وهو الأمر الذي دعا الشرطة في ولاية ساكسونيا إلى نفيه على تويتر، ذاكرة أنها "كانت فقط تتواصل مع إدارة الروضتين".

وبعد إعلان مدير الروضة تراجعه عن قراره قال مارتين رايشارت، العضو بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب البديل "الآن مطلوب من الآباء الشجعان الذين هم أهل للمسئولية: لا تخضعوا واجهوا إرهاب الرأي اليساري وامنعوا الأسلمة! أنا أرى في ساكسونيا أفضل الفرص فلنقاوم معا. حزب البديل من أجل ألمانيا مؤثر".

وردت عليه حسابات لا يمكن التحقق من هوية أصحابها. ومنهم من اتهمه بأنه "محرض مثير للشفقة"، مثل حساب باسم "ماركوس شتيفاني". وهناك حساب آخر باسم "سيكو ام" علق على كلام رايشارت: "توقف أخيرا عن هذا التحريض البدائي فالآباء هم من يقررون وليس المسلمون. وعدم وجود لحم الخنزير في رياض الأطفال كان أمرا موجودا بالفعل قبل 20 عاما، وفقا لقرار الآباء. والأسلمة؟ هنا حقا يضحك الدجاج! مثير للاشمئزاز جدا". ورد السياسي بحزب البديل بأن "النقد ليس تحريضا".

"الأكل النباتي أفضل من اللحم الرخيص"

وفي حين تساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه لماذا لا تكون هناك إمكانية ليأكل لحم الخنزير من يريد، وفي المقابل يأكل من يرفضه لحما آخر مثل لحوم الطيور والأنعام، قال رولف هوبه، مدير الجمعية الألمانية لاتحاد موردي الطعام للمدارس ورياض الأطفال ((VDSKC)، إنه لا يمكنه تفهم "الجلبة" بشأن التخلي عن لحم الخنزير في مراكز رعاية الأطفال اليومية.

وصرح هوبه لوكالة الأنباء الإنجيلية في برلين "ي ب د": "بسبب متوسط سعر 2 حتى 4 يورو للطعام (للطفل الواحد يوميا) حسب كل ولاية، لا يمكن تقديم سوى لحم رخيص القيمة". وأضاف "من الأفضل للأطفال بسبب هذا السعر تناول خضروات من زراعة عضوية بدلا من لحم رخيص".

ويوضح هوبه أنه منذ سنوات هناك شعور ما بوجود توجه نحو الطعام النباتي في رياض الأطفال، ويضيف: "الآباء يريدون التأكد من أن أطفالهم يحصلون على طعام صحي".

سوسن شبلي، السياسية الألمانية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمنحدرة من أصول فلسطينية، تفاعلت هي الأخرى مع القضية، عبر عدة تدوينات على حسابها بتويتر وقالت: "إذا كانت رياض الأطفال والمدارس والمرافق الأخرى تحبذ أن تقدم طعاما نباتيا بدلاً من اللحوم- فلا بأس بالنسبة لي. أنا فقط ضد أن يقال إن ذلك فُعِل: احتراماً للمسلمين".

صلاح شرارة

  • Deutschland Pressesprecherin Sawsan Chebli

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    سوسن شبلي(36 عاماً) ولدت لأب وأم فلسطينيين، لا يجيدان القراءة والكتابة، في برلين الغربية. عانت في طفولتها بسبب عدم قبول طلب لجوء عائلتها. حصلت سوسن على شهادة جامعية في العلوم السياسية. وفي عام 2010 عينت رئيسة لقسم حوار الثقافات في وزارة داخلية حكومة برلين. وفي عام 2014 تسلمت منصب نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

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    ولدت ياسمين فهيمي(49 عاماً) في هانوفر لأب إيراني وأم ألمانية. كانت عضوة المكتب التنفيذي الاتحادي للمنظمة الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما كانت نائبة رئيس الحزب في هانوفر. وشغلت بين عامي 2014 و2015 منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم الأحزاب في ألمانيا. ومنذ يناير من هذا العام تشغل فهيمي منصب سكرتيرة دولة في وزارة العمل الاتحادية.

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    محترم آراس(50 عاماً). قدمت عائلتها من تركيا إلى ألمانيا عام 1978. بدأت مسيرتها السياسية عام 1992 وتدرجت في المناصب، فشغلت منصب رئيس حزب الخضر في شتوتغارت، ثم أصبحت عام 2011 أول مسلمة تدخل برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ. في 11 آيار 2016 أصبحت أول مسلمة تفوز برئاسة برلمان ولاية ألمانية (ولاية بادن فورتمبيرغ).

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    الكاتب: خالد سلامة


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