ألمانيا - جدل سياسي بسبب أغنية تتضمن كلماتها "تحيزا جنسيا"

احتلت أغنية "ليلى" لـ"دي جي روبن" و"شورزه"، صدارة قائمة الأغاني المنفردة الألمانية للأسابيع الثلاثة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا في المهرجانات الصيفية التقليدية في جميع أنحاء البلاد. وتتضمن كلمات الأغنية عبارة "لدي بيت دعارة واسم امرأتي ليلى/ إنها أكثر جمالا وشبابا وإثارة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السلطات في فورتسبورغ إنها حظرت بث الأغنية في مهرجان كيلياني الصيفي السنوي في مقاطعة بافاريا الألمانية.

وأعلن وزير العدل الاتحادي الألماني ماركو بوشمان موقفا مناهضا لهذا الحظر الذي كان بين المواضيع الأكثر رواجا في ألمانيا عبر تويتر الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2022).

وكتب الوزير على تويتر "ليس عليك أن تحب كلمات أغاني البوب. يمكنك حتى أن تجدها غبية أو سخيفة. لكن أن يبلغ الحد إلى حظرها رسميا، أظن أن هذا يتخطى الحدود".

كما تعرض جناح الشباب في التحالف المسيحي (الديموقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي البافاري" المحافظ، لانتقادات شديدة بسبب بث الأغنية في مؤتمر حزبي إقليمي في كاسل الشهر الماضي.

واتهمت النائبة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المنافس صوفي فروهوالد منظمة الشباب "بالتحيز الجنسي".وقالت إن تشغيل الأغنية يظهر أن التحالف الحزبي لم يكن جادا في ما يروّج له عن دعمه للمرأة.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية رائدة في التوعية الجنسية وصاحبة تجارة ضخمة بيآتا أوزه، اسم تحول لعلامة تحظى بشهرة عالية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وصار يرمز لخروج المواضيع الخاصة بالجنس والإغراء من قائمة المحظورات الاجتماعية والمحاطة بالصمت. اليوم (25 تشرين أول/أكتوبر) تحل الذكرى الـ 100 لميلاد أوزه، التي توفيت عام 2001.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية معاناة من ويلات الحرب عشقت بيآتا الرياضة منذ طفولتها وبعد الثانوية العامة سافرت لقضاء عام للعمل والعيش مع أسرة في إنجلترا وأتمت تدريبها المهني في مجال الطيران. وخلال الحرب العالمية تزوجت من معلم الطيران الخاص بها وعملت لفترة طويلة ضمن سلاح الجو، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة زوجها خلال الحرب لتصبح أرملة شابة تعول طفلا صغيرا.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية حث تجاري مميز دخلت بيآتا دائرة الاهتمام بعد كتابتها لمنشور للتوعية بأيام الخصوبة لدى المرأة وذلك مع نهاية الحرب العالمية، ليتحول هذا المنشور لحجر الأساس لمؤسسة ضخمة قائمة على مواضيع الجنس والإغراء، زاد من انطلاقها تزامن ذلك مع ما عرف بالثورة الجنسية نهاية ستينات القرن الماضي. وبعد إعادة توحيد ألمانيا، فتحت محلات بيآتا التجارية أبوابها فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية جرأة ووضوح في الحديث لا تقتصر أسرار نجاح بيآتا على شجاعتها في تحويل الجنس لعمل تجاري يدر المال فحسب، لكن شخصيتها لعبت دورا مهما في هذا النجاح، إذ لم يقتصر حديثها على الجنس والإغراء، على الناحية النظرية فحسب، لكنها كانت تتكلم عن هذه المواضيع من منظورها كامرأة بشكل واضح. كل هذه الأمور حولت اسم "بيآتا أوزه" إلى علامة مسجلة للمجلات والمنتجات التي تتعلق بمسألة الجنس.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية رفض واتهامات بسرعة شديدة حققت بيآتا مبيعات ضخمة من خلال المحلات التجارية التي تقدم كل ما له علاقة بالجنس سواء مجلات وملابس وأدوات وغيرها، مسألة أحدثت ضجة في المجتمع وتسببت في موجة من الاعتراضات لاسيما من الكنيسة والقضاء واتهامها بـ "تخطي الحدود والتقاليد" في الحياة الجنسية.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية من نبذ المجتمع إلى وسام الاستحقاق لم تكن علاقة بيآته أوزه بالمجتمع سهلة طوال الوقت، إذ كان الرفض لها قويا في بعض الأحيان، لدرجة أن أحد نوادي التنس رفض قبول عضويتها. هذا الوضع تغير تماما مع مرور السنوات، إذ احتفى بها المجتمع وبدورها في التوعية الجنسية، كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1989.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية ضيف مفضل لبرامج التليفزيون لم تمارس بيآتا أوزه، الرقابة على كلامها قبل أن تنطقه مطلقا، فقد كانت تتحدث بكل جرأة وبتعبيرات واضحة وصادمة في بعض الأحيان، ما جعلها من الضيوف المفضلين لبرامج التليفزيون، كما كانت شخصية معروفة لنحو 90 بالمئة من الألمان وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت خلال تسعينات القرن الماضي.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية قفزة تجارية بعد تخفيف القيود فيما يتعلق بالمواد الجنسية وأفلام البورنو، بدأت تجارة بيآتا مرحلة جديدة، إذ دخلت عام 1999 للبورصة، وحققت أسهم شركتها خلال ثلاثة أيام فقط ارتفاعا بلغ ثلاثة أضعاف القيمة.

بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية إفلاس بعد سنوات من الازدهار لم يستمر الصعود الكبير في البورصة طويلا، إذ تراجعت قيمة أسهم بيآتا أوزه بشكل كبير لتتراجع قيمة السهم عام 2018 لأقل من سنت واحد. وبعد سنوات أفلست الشركة، التي عملت في سبع دول ووفرت أماكن عمل لنحو 1400 شخص وبلغت مبيعاتها نحو 280 مليون يورو. لم تعش بيآتا هذه الهزيمة، إذ توفيت عام 2001. الكاتب/ شتيفان جيغ/ نادين فويك/ ا.ف



ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)