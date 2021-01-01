 ألمانيا: جدل حول منح امتيازات لمن تطعم ضد فيروس كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.01.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا: جدل حول منح امتيازات لمن تطعم ضد فيروس كورونا

أنت لم تحصل على اللقاح؟ إذن لا يٌسمح لك بالدخول إلى المطعم أو السينما. ألمانيا تناقش حاليا منح امتيازات لمن تلقى اللقاح أو حظر الامتيازات بتاتا، وهذا الأمر يتشعب منه العديد من الأسئلة المطروحة.

صورة رمزية لحارس بوابة

صورة رمزية لحارس بوابة. هل سيؤثر تعاطي لقاح كورونا على السماح بدخول أماكن بعينها؟

في ألمانيا يُسمع حاليا في وسائل إعلام ومن بعض السياسيين الكثير من الانتقاد لسياسة كورونا. "ألمانيا كانت في خريف هذه السنة مثل البطل في الحرب ضد الجائحة"، كما قال السياسي من الخضر، يانوش دامين، عضو لجنة الصحة في البرلمان الألماني، الذي أضاف لـDW: "لكننا خسرنا التقدم وأصبحنا الآن في تأخر".

مختارات

ربما يستطيع العاملون في القطاع الصحي الآن تنفس الصعداء، بعد أن كشفت دراسة فرنسية عن أماكن انتشار فيروس كورونا المستجّد داخل المستشفيات.

في المؤتمر الصحفي الأخير لعام 2020، دعت منظمة الصحة العالمية البشرية للاستعداد لما هو أسوأ من فيروس كورونا. واعترفت المنظمة بأننا "في الموجة الثانية والثالثة من جائحة كورونا ومازلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها".

تعتزم السلطات الروسية إصدار دفاتر تطعيم خاصة بكورونا تثبت تلقي حامليها اللقاح ضد الفيروس، يأتي ذلك بعد يوم من تصريح وزير الصحة الإسباني بأن بلاده ترغب في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19.

والانتقاد يطال حاليا الانطلاقة المتعثرة للتطعيم الجماعي. ويوجد للوهلة الأولى قليل من اللقاح وفي بعض الأماكن مثل برلين كمية قليلة جدا خلافا للوعود المقدمة. وغير واضح إلى حد الآن متى يمكن تطعيم الناس الذين يرغبون في ذلك. وبموازاة ذلك يدور نقاش ينظر إلى المستقبل بصفة متسرعة. كيف يمكن التعامل مع الأشخاص الذين أصبحوا بعد تطعيم أو بفضل عدوى متجاوزة لوقت طويل يتمتعون بمناعة؟ هل يمكن لهم العيش بصفة عادية أحسن من الذين لم يتلقوا التطعيم بعد؟

هل يأتي مجتمع الدرجتين؟

وصوت شهير في النقاش يعود لرئيس "لجنة اللقاح الدائمة" الموجودة في وزارة الصحة الألمانية. إنها اللجنة التي تُعد اقتراحات التطعيم لديها مستويات طبية عادية في البلاد. "يجب الحديث حول امتيازات من حصلوا على اللقاح"، كما قال الرئيس توماس ميرتينس لدويتشه فيله. "أعتقد شخصيا أن الامتيازات ممكنة في التعاملات الخاصة عندما يكون اللقاح متوفرا للجميع"، أي مثلا في المطاعم ودور سينما وأثناء المهرجانات أو لدى شركات الطيران. "الامتيازات لا يجب أن تكون موجودة في الأمور ذات الأهمية العامة، أي داخل المستشفيات ومباني البلديات أو حركة النقل العام.

وزير الصحة الالماني يحاول طرح جدل مختلف

وزير الصحة الالماني يحاول طرح جدل مختلف

ولدى الحكومة الألمانية وبعض البرلمانيين فكرة مختلفة في هذا السياق. "لا لمعاملة خاصة لمن تلقى اللقاح"، كما ذكر وزير الداخلية هورست زيهوفر. وبعض النواب البرلمانيين أثاروا فكرة فرض حظر قانوني. "كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تبحث حاليا إجراءات قانونية من شأنها إلغاء المعاملة غير المتساوية لغير الملقحين والملقحين من قبل الاقتصاد الخاص"، كما قال المتحدث القانوني باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوهانس فيشنر في مقابلة مع صحيفة "فيلت". وفي هذه القضية "هناك شعور بالحيرة"، كما اعترف وزير الصحة الألماني ينس شبان.

"جدل ساخن"

نظرة إلى الخلف والموجة الأولى من الجائحة: ومن خلال وزارة الصحة عُلم بأنه تم طرح فكرة اعتماد شهادة مناعة. وهذا أثار أولا معارضة قوية داخل الرأي العام. وقرر الوزير شبان على إثرها الاتصال بـ"مجلس الأخلاق" حتى تتمكن حلقة الخبراء من إصدار حكم في المسألة. والنتيجة لم تكن واضحة بعد مشاورات طويلة في سبتمبر/ أيلول. ونصف المجلس يمكن له تصور اعتماد شهادة مناعة إذا كان وضع البيانات واضحا في بعض الحالات التي يمكن تنظيمها قانونيا. والكتلة المضادة لشهادة المناعة رفضتها ليس فقط "بسبب عدم الثقة العلمية، بل حتى لأسباب أخلاقية وعملية". فبعض الأشخاص قد يواجهون مثلا منعهم من زيارة مؤسسة تعليمية. ورئيسة مجلس الأخلاق قالت في مقابلة مع دويتشه فيله بأنها تعتبر الامتيازات للملقحين في هذه الفترة بالذات من بداية التطعيم غير مجدية لبلوغ الهدف والنقاش كله "ساخن". فالبلاد تكافح في النهاية مع الحجر الصحي الثاني وموجة جائحة قوية. وهنا يجب التركيز على ما يربط بين الناس. وسواء تعلق الأمر بشهادة المناعة أو شهادة تلقيح ـ هنا يلتقي نقاش الأيام الماضية مع الجدل الجاري حول امتيازات ممكنة لأشخاص ملقحين.

ملقح وناقل للعدوى رغم ذلك؟

"السؤال المهم: هل الشخص الملقح يبقى معرضا للعدوى وبالتالي ناقلا للفيروس؟ يبقى بدون جواب"، كما أوضح ميرتينس من لجنة التطعيم. يعني أنه من المحتمل أن يصاب شخص غير ملقح بالعدوى في حفل مثلا بالرغم من أن جميع الضيوف الآخرين ملقحين. وحتى أثناء المؤتمر الصحفي الحكومي في برلين قيل بأنه ليس هناك معرفة حول تاريخ جاهزية البينات في هذه المسألة.

فالوضع غير سهل، ولذلك يفضل بعض علماء الفيروسات عدم المشاركة في النقاش الحالي. وفي أجزاء داخل الاقتصاد تزداد حالة عدم الصبر بسبب الخسارات في العائدات في الشهور العشرة الماضية من الجائحة. فالاتحاد البافاري للفنادق والمطاعم يمكن له تصور قواعد مرنة للأشخاص الملقحين. وشركة الطيران السترالية أعلنت أنها ستقبل في بعض الرحلات فقط الأشخاص الملقحين. وبلدان أخرى تعتمد أسلوب تعامل أقل ترددا. فالحكومة البريطانية تفكر في حلول فنية ومنع رافضي التطعيم مثلا من دخول المطاعم. وفي الولايات المتحدة تعمل بعض الشركات مثل IBM على إصدار دفاتر تلقيح رقمية. وأعلنت روسيا أنها ستدرج ابتداء من يناير هذا النوع من الدفاتر. ورئيس بلدية موسكو عرض على الملقحين تسهيلات في الحياة اليومية.

تتمتع بمناعة؟ إلى متى؟ يُعرف القليل عن اللقاحات المتوفرة حاليا

تتمتع بمناعة؟ إلى متى؟ يُعرف القليل عن اللقاحات المتوفرة حاليا

"سيطول الأمر شهورا"

ومع عملية التطعيم الجماعي المنطلقة في ألمانيا يُراد في الأفق الوصول إلى "مناعة قطيع". وهذا سيمثل العودة إلى الحياة العادية. لكن من أجل الوصول إلى ذلك وجب أن يخضع 60 حتى 70 في المائة للتطعيم. "والوصول إلى هذا الوضع سيتطلب شهورا ويرتبط بالعوامل المعروفة (جرعة اللقاح ومراكز التطعيم والمشاركة في التطعيم)"، كما أفاد ميرتينس. وفي حال حصول تحول لدى الفيروس واكتسابه عدوى أكبر، فإن قيمة مناعة القطيع يجب الرفع من مستواها. وقد يتفجر تحت ظروف أخرى نقاش آخر أي إلزامية التطعيم التي ترفضها الحكومة الألمانية حاليا بقوة.

كاي ألكسندر شولتس/ م.أ.م

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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