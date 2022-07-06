ألمانيا - جدل حول إجراءات كورونا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية

مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية يستعد تلامذة ألمانيا للعودة إلى المدارس وسط وضع ضبابي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة انتشار وباء كورونا في السنة الدراسية الجديدة. فعلى المستوى الفيدرالي تعتزم الحكومة الألمانية إطلاق قانونها الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر/ حزيران المقبل، ما يعني أنه وإلى ذلك الحين لا يوجد أي إطار قانوني جامع لكل الولايات الـ16.
ففي ولاية شمال الراين فيستفاليا، يستعد نحو مليوني ونصف تلميذ وتلميذة للالتحاق بالمدارس الأسبوع المقبل. وإلى غاية متابة هذا التقرير لم تصدر إجراءات وقاية واضحة، يجب اتباعها مع انطلاق الحصص الدراسية، وسط خشية من موجات انتشار جديدة في صفوف الأساتذة والجهاز التربوي خاصة في فصل الشتاء القادم، ما يمكنه أن يتسبب في غياب جماعي لعناصر الجهاز التعليمي.
وتميل تصريحات مسؤولي الولاية إلى تفضيل الكمامات الطبية كحلٍّ أثبت خلال تجربة السنتين الماضيتين مع الوباء، نجاعته وفعّاليته في كبح انتشار الفيروس. ويرجح ان تفرض الكمامات على الأطفال اعتباراً من الصف الخامس.
وأطلق العديد من الجمعيات واتحادات أولياء الأمور تحذيرات من اعتماد قوانين مختلفة، وفي حالات متناقضة بين الولايات، وطالبوا باعتماد توصيات موحدة وواضحة.
وفي السنة الأخيرة من الوباء استلمت الحكومة الفدرالية مهمة التنسيق بين الولايات لكن في الشهرين المقبلين أوكلت المهمة وعلى ما يبدو إلى حكومة الولاية، كلٍّ على حدة.
يذكر أن وزيري العدل (ماركو بوشمان) والصحة (كارل لاوترباخ) الألمانيين عرضا الأربعاء الماضي مبدأ الحماية من كورونا في فصلي الخريف والشتاء. وتنص مسودتهما لقانون الحماية من العدوى على ضرورة أن تفرض الولايات الألمانية إلزام ارتداء الكمامات مجددا بدءا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحيث يشمل ذلك مثلا الحافلات والقطارات على مستوى البلاد، مع أن تقرر كل ولاية بنفسها إذا ما كانت ترغب في فرض ارتداء الكمامات في أماكن أخرى أم لا.
ولكن تم توجيه انتقاد كبير للتخطيط لإعفاء الأشخاص الذين لم يمر على تطعيمهم أكثر من ثلاثة أشهر، من إلزام ارتداء الكمامات في المطاعم والفعاليات.
وفي حديثة لصحيفة "فيلت ام زونتاغ" في عددها الصادر الأحد (السابع من أغسطس/ آب 2022)، طالب وزير الصحة الألماني لاوتارباخ من لجنة التطعيم والتي تصدر توصيات ملزمة بشأن جرعات التطعيم إصدار توصيات واضحة وصريحة بشأن جرعة التطعيم الرابعة حسب كل فئة عمرية على حدة وأن لا يقتصر الأمر على الفئة العمرية 70 وما فوق.
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die Uhr tickt' (عقارب) الساعة تدق
نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم واجهوا خطر COVID-19 خلال العامين الماضيين، فقد استمر السعي المحموم لتطوير لقاح لمكافحة انتشار الفيروس. وبعبارة أخرى ، كانت "عقارب الساعة تدق". وفي اللغة الألمانية يستخدم التعبير نفسه: "Die Uhr tickt" للدلالة عن أننا في سباق مع الزمن. ولحسن الحظ، تم تطوير اللقاحات بسرعة فائقة. لكن المتحورات الفيروسية الجديدة لاتزال تشكل تحدياً مستمراً.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Ach, Du liebe Zeit!' يا إلهي!
حرفياً تعني: "أوه ، يا عزيزي الوقت!" لكن المعنى المقصود من هذا التعبير الألماني هو التعبير عن الدهشة أو التساؤل، مثل "يا إلهي".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen' الأوقات الخاصة تتطلب تدابير خاصة
لقد غير فيروس كورونا العالم. فهناك من فقد أحباءه أو عانى من الإصابة بمرض كوفيد -19 أو تزايدت مخاوفه من الإصابة به، فيما فقد الكثيرون وظائفهم. لقد غيرنا الروتين اليومي وأعدنا تعريف الحياة في ظل تهديد وجودي كهذا. هذا التعبير باللغة الألمانية يعني حرفياً: الأوقات الخاصة تتطلب إجراءات (تدابير) خاصة. وهو بشكل ما قريب من التعبير الإنجليزي "الحاجة أم الاختراع".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'?Wenn nicht jetzt, wann dann' إن لم يكن الآن، فمتى؟
مع توافر الكثير من الوقت للأشخاص من خلال العمل من العمل أثناء الوباء أو خلال أوقات الإغلاق العام، لجأ كثيرون إلى عمل أمور بأنفسهم لم يكونوا يفعلونها من قبل مثل الطبخ، فيما قام آخرون بتطوير مهارات أخرى كتعلم لغة جديدة أو حضور دورات تدريبية عبر الانترنت. هنا مثلا دورة لتعليم العزف على الغيتار. والعبارة الألمانية "Wenn nicht jetzt wann dann?" تعني أيضا أنه "ليس هناك وقت أفضل لعمل ذلك من الآن".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Der frühe Vogel fängt den Wurm' من سبق أكل النَّبَق
توجد مجموعة متنوعة من التعابير حول مزايا القيام بشيء ما على الفور، مثل هذا التعبير الألماني المذكور أعلاه ويعني حرفياً (الطائر الذي يخرج مبكراً يلتقط الدودة). وهناك عبارات أخرى مثل "Je früher ، desto besser" (كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل)، Was du heute kannst besorgen ، das verschiebe nicht auf Morgen" (ما يمكنك أن تحصل عليه اليوم، لا يجب أن تؤجله إلى الغد). خلاصة القول: لا تضيع الوقت ولا تسوّف!
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Kommt Zeit, kommt Rat' - الحل سيأتي مع (مرور) الوقت
وباء كوورنا دفع البعض إلى اليأس، لكن في الوقت نفسه فإن الطبيعة البشرية تميل إلى التشبث بالأمل في مستقبل أفضل. المقولة الألمانية "Kommt Zeit، kommt Rat" تعبر عن ضرورة التمسك بالإيمان بغدٍ أفضل، وهو يعني أصلا أن الحل سيظهر في النهاية أو أن الأمور ستتضح مع الوقت. وتبدو الحكمة الألمانية مطمئنة أكثر من نظيرتها الإنجليزية: "only time could tell" بمعنى الوقت وحده هو الذي سيخبرنا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist fünf vor zwölf' خمس دقائق قبل الثانية عشرة
هذا التعبير يعني حرفياً "خمس دقائق قبل الثانية عشرة" والمقصود به "لقد أَزِفَ الوقتُ" أو "عَجّل وإلا سيمر الوقت"، وبعبارة أخرى: يجب على المرء الإسراع. ويعود تاريخ هذه الجملة لقرون مضت، عندما كان يُطلب من الحرفيين الذين يعملون تحت برج الساعة الكبيرة أن يتدافعوا بعيدا للهروب من أصوات قرع الأجراس الضخمة التي تصم الآذان عندما تدق الساعة في الجزء العلوي من البرج عند تمام الثانية عشرة.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die innere Uhr' - الساعة الداخلية
عبارة "Die innere Uhr" تعني حرفيا "الساعة الداخلية" للفرد؛ أو بمعنى أدق "ساعتنا البيولوجية" التي تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ والتي تتأثر أيضًا بضوء الشمس. ويعتمد الجوع واليقظة العقلية والمزاج والتوتر ووظيفة القلب أيضًا على الإيقاع اليومي لكل واحد منا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist Kaffeezeit' - هذا وقت القهوة
في إنجلترا، تعتبر جملة "حان وقت الشاي" جزءا من المفردات اليومية. لكن في ألمانيا فإن الجملة المستخدمة هي "حان وقت القهوة" أو أن هذا هو وقت الاستراحة لتناول القهوة. وبشكل عام، يشير هذا التعبير إلى وقت يقع ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر، عندما يشعر كثير من الناس ببعض الخمول، فيحتاجون إلى شرب القهوة لاستعادة النشاط. إعداد: لويزا شيفر/ع.ح