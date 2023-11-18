ألمانيا- جدل بشأن ظهور مسؤول من طالبان بمسجد في كولونيا

انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشدة ظهور مسؤول قيادي رفيع المستوى من حركة طالبان الأفغانية في مسجد بمدينة كولونيا وطلبت توضيحا بشأن الواقعة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت فيزر، اليوم السبت (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023):" ظهور ممثل لطالبان في كولونيا غير مقبول تماماً ويتعين إدانته بشدة"، مضيفة:" لا ينبغي لأحد أن يقدم منصة لإسلاميين متشددين في ألمانيا".

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن طالبان مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتابعت: " نحن نحمي في ألمانيا العديد من اللاجئين القادمين من أفغانستان من حكم طالبان القمعي. لهذا السبب لا يوجد مكان في ألمانيا على الإطلاق لقياديي طالبان".

وأضافت فيزر أن السلطات المختصة تحقق في الواقعة بشكل مكثف وقالت إنها تنتظر من منظمة "ديتيب" (الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية)، التي ينتمي إليها المسجد "توضيحا كاملاً وسريعاً للغاية حول الكيفية التي أمكن بها ظهور هذا المسؤول في كولونيا".

وكانت "ديتيب" نأت بنفسها عن زيارة المسؤول الأفغاني للمسجد أول أمس الخميس، موضحة أن جمعية ثقافية أفغانية محلية هي التي نظمت الفعالية بعد أن روجت لها باعتبارها فعالية دينية. وقال فرع "ديتيب" في كولونيا: "خلافا للاتفاق التعاقدي، تطور الأمر إلى فعالية سياسة دُعي إليها متحدث غير معروف لنا".

وردت "الجمعية الثقافية الأفغانية كولونيا ميشنيش" بأنها لم تشارك في الفعالية وأن اسمها أُسِيئ استخدامه.

وكان متحدث باسم الداخلية الألمانية أفاد بأن الوزارة لم يكن لديها علم مسبق بهذا الظهور وأن الوزارة أحيطت علما بتصريحات "ديتيب" وستحث على الحصول على مزيد من التوضيح " كل شيء آخر متعلق بهذا الظهور هو مادة لتحقيقات جارية".

ع.ح./ع.أ.ج. (د ب أ)