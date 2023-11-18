 ألمانيا- جدل بشأن ظهور مسؤول من طالبان بمسجد في كولونيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2023

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أخبار

ألمانيا- جدل بشأن ظهور مسؤول من طالبان بمسجد في كولونيا

طلبت وزارة الداخلية الألمانية توضيحاً من الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بشأن الكيفية التي ظهر بها أحد مسؤولي حركة طالبان الأفغانية في مسجد بمدينة كولونيا، فيما نأت "ديتيب" بنفسها عن زيارة المسؤول الأفغاني للمسجد

ضباط شرطة يؤمنون مسجد تابع لديتيب في كولونيا بولاية شمال الراين - أرشيفية

قالت الوزيرة الألمانية إن ظهور ممثل لطالبان في كولونيا غير مقبول تماماً ويتعين إدانته بشدة

انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشدة ظهور مسؤول قيادي رفيع المستوى من حركة طالبان الأفغانية في مسجد بمدينة كولونيا وطلبت توضيحا بشأن الواقعة.

مختارات

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت فيزر، اليوم السبت (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023):" ظهور ممثل لطالبان في كولونيا غير مقبول تماماً ويتعين إدانته بشدة"، مضيفة:" لا ينبغي لأحد أن يقدم منصة لإسلاميين متشددين في ألمانيا".

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن طالبان مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتابعت: " نحن نحمي في ألمانيا العديد من اللاجئين القادمين من أفغانستان من حكم طالبان القمعي. لهذا السبب لا يوجد مكان في ألمانيا على الإطلاق لقياديي طالبان".

وأضافت فيزر أن السلطات المختصة تحقق في الواقعة بشكل مكثف وقالت إنها تنتظر من منظمة "ديتيب" (الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية)، التي ينتمي إليها المسجد "توضيحا كاملاً وسريعاً للغاية حول الكيفية التي أمكن بها ظهور هذا المسؤول في كولونيا".

وكانت "ديتيب" نأت بنفسها عن زيارة المسؤول الأفغاني للمسجد أول أمس الخميس، موضحة أن جمعية ثقافية أفغانية محلية هي التي نظمت الفعالية بعد أن روجت لها باعتبارها فعالية دينية. وقال فرع "ديتيب" في كولونيا: "خلافا للاتفاق التعاقدي، تطور الأمر إلى فعالية سياسة دُعي إليها متحدث غير معروف لنا".

وردت "الجمعية الثقافية الأفغانية كولونيا ميشنيش" بأنها لم تشارك في الفعالية وأن اسمها أُسِيئ استخدامه.

وكان متحدث باسم الداخلية الألمانية أفاد بأن الوزارة لم يكن لديها علم مسبق بهذا الظهور وأن الوزارة أحيطت علما بتصريحات "ديتيب" وستحث على الحصول على مزيد من التوضيح " كل شيء آخر متعلق بهذا الظهور هو مادة لتحقيقات جارية".

ع.ح./ع.أ.ج. (د ب أ)

  • Geflüchtete Afghanen sitzen auf einer Unterlage auf dem harten Boden. Im Hintergrund sind mehrere Lastwagen, die bepackt sind mit persönlichen Gegenständen der Geflüchteten.

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    وصول الآلاف إلى مرفأ حدودي

    وصل الآف الأشخاص إلى منطقة تورخام الحدودية شمال غرب باكستان بعد أن بدأت السلطات الباكستانية بنقل الأفغان الذين ليس لديهم أوراق رسمية صالحة إلى معسكرات لترحيلهم. وتستضيف باكستان حوالي أربعة ملايين شخص من أفغانستان. وبحسب البيانات الحكومية هناك 1.7 مليون أفغاني يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.

  • Afghanische Geflüchtete versammeln sich am Grenzübergang in Torkham

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    مستقبل غير آمن

    بعد استعادة حكم طالبان مرة أخرى في عام 2021، هرب حوالي 600.000 أفغاني إلى البلد المجاور. وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد غادروا بالفعل أفغانستان خلال النزاعات في السبعينيات والثمانينيات وذهبوا إلى باكستان وأنجبوا أطفالهم هناك. كما أن الكثيرين من هؤلاء لم يزوروا أبدًا بلد آبائهم.

  • Vollbepackte Lastwagen stehen an der afghanischen Grenze

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    شاحنات تغص بالأمتعة والعائلات

    عائلات أفغانية على متن شاحنات تنتظر على الحدود الباكستانية قبل السماح بدخولها إلى الوطن الأم. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة عن زيادة حادة في عدد الأفغان العائدين إلى ديارهم منذ أن شنت باكستان حملة قمع ضد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

  • Ein afghanischer Junge klettert den Berg hinauf. Im Hintergrund sieht man im Tal einzelne Zeltlager

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    الخوف من العودة

    أقامت الحكومة في كابول مخيمين على الجانب الأفغاني من تورخام لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص. وقد حددت حكومة إسلام آباد مهلة للأفغان انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول القرار الباكستاني على أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين مغادرة البلاد بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومع ذلك يخشى العديد منهم العودة إلى البلاد التي هربوا منها.

  • Zwei Taliban-Kämpfer bewachen eine Registrierungsstelle für Neuankömmlinge aus Pakistan

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    تحت سيطرة طالبان

    يقوم مقاتلو طالبان بحراسة مكتب تسجيل للوافدين الجدد من باكستان. وقد حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن حوالي 200 من الأفغان العاملين في وسائل الإعلام معرضون لخطر الترحيل. وبعد استيلاء طالبان على السلطة، هرب العديد من الصحفيين خارج البلاد إلى باكستان خوفًا من التضييق عليهم وملاحقتهم.

  • Ein älterer afghanischer Mann wird medizinisch versorgt. Er lehnt sich zurück und sitzt auf einem Stuhl voll mit Decken.

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    ظروف حياة سيئة للعائدين

    تعبر العديد من منظمات الإغاثية الدولية عن الوضع الصعب للعديد من الأفغان الذين تم ترحيلهم من باكستان إلى منطقة الحدود بين البلدين. ويفتقر الجانب الأفغاني من الحدود إلى مأوى، وإمدادات غذائية، ومياه الشرب، ووسائل التدفئة ومرافق النظافة. والعديد من الأشخاص يجدون أنفسهم مضطرين للنوم في العراء.

  • Afghanische Flüchtlingskinder wärmen ihre Hände an einer Feuerstelle

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    مواقد نيران للتدفئة

    في الليل تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من عشر درجات مئوية. ولا يمكن للنازحين الحصول على بعض التدفئة إلا من خلال مواقد نيران صغيرة في العراء. قرار باكستان بترحيل الأفغان يثير انتقادات شديدة. وتحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من كارثة إنسانية في فصل الشتاء القادم، لاسيما وأن العديد من العائلات ليس لديها مكان يمكنها العودة إليه في أفغانستان.

  • Afghanische Flüchtlinge lassen sich in einem Lager nahe der pakistanisch-afghanischen Grenze in Torkham nieder.

    بالصور: مئات الآلاف من الأفغان في مواجهة الترحيل

    انتظار المجهول

    حثت منظمة الحماية للاجئين "برو آزيل" الحكومة الألمانية على استضافة الأفغان المهددين . وقالت أليما أليما، المسؤولة عن قضية أفغانستان: "اضطر العديد من الأشخاص إلى الفرار إلى باكستان بحثا عن إجراءات الاستقبال في ألمانيا وبلدان أخرى. ويجب على وزارة الخارجية العمل على إخراجهم بسرعة".