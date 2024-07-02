جدل بألمانيا بعد سفر بيربوك بطائرة رغم الحظر الليلي للطيران

بعد حضورها مباراة ألمانيا وسويسرا بكأس أمم أوروبا أقلعت طائرة وزير الخارجية الألمانية بيربوك إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ومن هناك إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. رحلة أعقبها جدال!

تشهد ألمانيا جدلاً بشأن رحلة جوية ليلية قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من فرانكفورت إلى لوكسمبورغ بعد بدء قيود الطيران الليلي. ووفقاً لتقرير لصحيفة "بيلد" كانت طائرة بيربوك أقلعت قبل وقت قليل من منتصف الليل في 23 حزيران/يونيو الماضي بعد حضورها مباراة منتخبي ألمانيا وسويسرا في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (الثاني من تموز/يوليو 2024) إن الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، وعلى عكس أعضاء الحكومة الفيدرالية الآخرين الذين حضروا المباراة، لم تعد مباشرة بعد المباراة إلى برلين، بل واصلت رحلتها من هناك إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في صباح اليوم التالي. وأضافت الوزارة أن بيربوك سافرت بعد ذلك مباشرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان ظهر يوم الاثنين (الموافق 24 حزيران/يونيو).

تجدر الإشارة إلى أن قيود الطيران الليلي تسري في مطار فرانكفورت بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً، وتسمح هذه القيود بإقلاع الرحلات المتأخرة حتى موعد لا يتجاوز الثانية عشرة، ومن ضمن هذه الرحلات المستثناة "الرحلات ذات مصلحة عامة على نحو خاص".

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، أوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في ولاية هيسن (تقع بها فرانكفورت) المختصة أنه وفقاً للممارسة الإدارية المعمول بها على مدار فترة طويلة، فإن رحلات أعضاء الحكومة رفيعي المستوى تعد من مقاصد المصلحة العامة التي تسوغ الإقلاع المتأخر بعد الساعة الحادية عشرة مساء على سبيل الاستثناء، وقالت: "هذه الرحلات، كما هو الحال في هذه الواقعة، مستثناة من القيود التشغيلية المحلية".

في المقابل، تساءل فولفغانع كوبيكي نائب الرئيس الاتحادي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في مقابلة مع تلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية :" لماذا كان على السيدة بيربوك أن تحضر المباراة في فرانكفورت؟ لو كانت مهامها في لوكسمبورغ بهذه الأهمية، لكان عليها أن تركز على ذلك".

وفي ذات السياق، وصف رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي في ولاية هيسن، شتيفان ناس، هذه الواقعة بأنها تمثل "الازدواجية الخضراء على أوضح ما تكون".

خ.س/ص.ش (د ب أ)