ألمانيا: ثلاث نساء يتسببن في احتراق قفص القرود بحديقة حيوان

أعلنت الشرطة الألمانية أن امرأة في الستين وابنتيها تسببن في الحريق الذي شب في قفص القرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد في ولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد، وذلك من خلال استخدام "فوانيس السماء" صينية الصنع. واتصلت السيدات الثلاث بالشرطة وأوضحن أنهن في ليلة رأس السنة أطلقن خمسة فوانيس من هذا النوع في الفضاء.

وقال رئيس المباحث، غيرد هوبمان، خلال مؤتمر صحفي إن أربعة من هذه الفوانيس تم ضبطها، إلا أن الخامس تسبب "بدرجة تصل إلى حد اليقين" في الحريق الذي شب في حديقة الحيوان، وبهذا "اتضح سبب هذا الحادث إلى حد كبير بالنسبة لنا". وأدى الحريق إلى تدمير كلي لقفص القرود ونفوق العديد من قردة الشمبانزي.

وطلبت النساء الثلاث، اللواتي تراوحت أعمارهن بين الثلاثين و الستين، هذه الفوانيس، التي ترتفع بتأثير الحرارة في الفضاء، عبر شبكة الإنترنت واعتقدن -كما يقلن- أن إطلاقها مسموح به ليلة رأس السنة، إلا أنها محظورة في جميع أرجاء ألمانيا في جميع الأوقات.

وأضاف هوبمان أن النساء الثلاث هن الآن "في حالة مزرية تماماً"، مضيفا بالقول: "أرى أن من الشجاعة الأدبية أنهن اتصلن بالشرطة وقلن: نعم نعتقد أننا مسؤولات عن ذلك". ويتم التحقيق الآن في حالة النساء الثلاث بشأن الاشتباه في إشعالهن حريقاً بسبب الإهمال، وهو ما يعاقب عليه القانون إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية.

وكان الحريق قد أسفر عن نفوق أكثر من 30 قرداً، بينها قردة شمبانزي وإنسان الغاب وغوريلاتان. وقالت متحدثة باسم الحديقة إن من بين الحيوانات النافقة أيضاً خفافيش فاكهة وطيور.

ورجح المحققون وقتها أن سبب الحريق هو ما يعرف باسم "فوانيس السماء الصينية"، التي تُحلق في الهواء. وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح قفص القرود بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع.

مشاهدة الفيديو 01:35 شارك حريق هائل في حديقة حيوانات كريفيلد الألمانية ونفوق نحو ثلاثين قردا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VZUW حريق هائل في حديقة حيوانات كريفيلد الألمانية ونفوق نحو ثلاثين قردا

من جهة آخرى، دفع الحريق الجمعية الألمانية لرعاية الحيوانات إلى الدعوة إلى إقامة منطقة يحظر دخولها على الأشخاص حول حدائق الحيوان، بسبب إشعال الالعاب النارية خلال الاحتفال بالعام الجديد. وعادة ما يشعل الألمان ألعاباً نارية في الشوارع في مختلف أنحاء البلاد مع بداية العام الجديد.

وقالت الجمعية: "نشعر بصدمة.. إذا كانت الألعاب النارية هي سبب الحريق، سيكون هذا دليلاً فظيعاً على التداعيات المأساوية لاستخدام الألعاب النارية بشكل خارج عن السيطرة". وقال جيمس بروكنر، المسؤول بالجمعية، إنه يجب منع عروض الألعاب النارية في المناطق التي يوجد بها حيوانات كثيرة، مثل حدائق الحيوان وملاجئ الحيوانات.

ر.م/ ي.أ (د ب أ)