ألمانيا: ثالث إضراب لسائقي القطارات خلال شهر واحد

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا إضرابهم الثالث خلال شهر واحد في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل. واستهدف الإضراب الذي بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (الثاني من أيلول/سبتمبر 2021) خدمات الركاب، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بنقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل).
وكانت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "دويتشه بان" قدمت عرضا جديدا للنقابة الأربعاء قبل ساعات من بدء إضراب الأيام الخمسة. وحتى الآن ليس هناك رد فعل عام من الاتحاد على العرض الجديد. وتضغط النقابة من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل للموظفين.
من المنتظر أن يؤثر الإضراب على مئات آلاف الأشخاص المعتادين التنقل ذهاب وإيابا بالقطارات علاوة على العائدين من العطلات الصيفية
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعربت عن أملها أمس الأربعاء في التوصل لتفاهم سريع بشأن النزاع العمالي مع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قبيل بدء جولة الإضراب الجديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في برلين إن ميركل تأمل في أن يتم التوصل بسرعة إلى "حلٍّ قابلٍ للتطبيق لجميع الأطراف" في هذا النزاع، مضيفا أن الحكومة تناشد شركاء المفاوضات الحد من الآثار السلبية على الركاب والاقتصاد في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها العاملين في الشركة وتحسين ظروف العمل، كما طالبت بشكل متكرر بصرف علاوة كورونا، وهي تسعى إلى تحقيق هذه المطالب لتسجل نقاطاً في إطار تنافسها مع النقابة الأكبر وهي نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل (إي في جي).
وسيؤثر الإضراب على مئات آلاف الأشخاص المعتادين التنقل ذهاباً وإياباً بالقطارات فضلا عن العديد من المصطافين نظرا لأن موسم العطلات لا يزال قائما في العديد من الولايات الألمانية حيث لم تنته بعد العطلات المدرسية هناك.
ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا تستغرب إن لم تفهم شيئا مما يقوله موظف السكك الحديدية الألمانية عبر مكبرات الصوت في محطات ألمانيا، فغالباً ما يكون السمع في المحطات سيئ، حتى يقال في ألمانيا في حالة عدم فهم شيء خلال حوار ما:"أفهم فقط محطة قطار".
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
أسرع قطارات ألمانيا هو قطار ICE وهو مختصر لجملة انتر سيتي اكسبرس، تبلغ سرعته القصوى نحو 300 كم في الساعة. في المرتبة الثانية من حيث السرعة والرفاهية يأتي قطار IC ويعني انتر سيتي، سرعته القصوى تبلغ 200 كم في الساعة. بعده يأتي قطار (RB) و (RE) باللون الأحمر (في الصورة)، وهي قطارات تتوقف في أغلب المحطات على طريق السكة الحديدية.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
يقال إن الألمان معروفون بدقة المواعيد، وبالذات القطارات الألمانية التي يضرب فيها المثل بدقة الوصول والمغادرة. لكن هذا الأمر ليس حقيقيا غالباً. إذ بلغ عدد قطارات انتر سيتي التي تأخرت خمس دقائق عن موعدها خلال عام 2018 نحو 75 بالمائة منها.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
قبل الصعود إلى القطار يجب شراء التذكرة، وفي حال كانت ماكينة بيع التذاكر في المحطة معطلة عن العمل، يمكن شراء التذكرة من مفتش التذاكر في القطار، بشرط أن يبحث الراكب بنفسه عن المحصل، لا العكس. إذ يمكن أن يضطر الراكب لدفع غرامة مالية في حال عدم وجود تذكرة معه.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
هناك نوع من تذاكر القطار يمكن أن تستعمل من قبل خمسة أشخاص يسافرون في نفس القطار وفي وقت واحد. فلا تتفاجأ إن شاهدت في محطة القطار، شخصاً يعرض عليك دفع جزء من مبلغ التذكرة لقاء الانضمام إليه في الرحلة، طبعاً في حال كون وجهة الرحلة واحدة. وكلما زاد عدد الأشخاص المنضمين في شراء التذكرة، قل المبلغ المدفوع من كل فرد.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا توجد أماكن مخصصة للدراجات الهوائية في قطار ICE . لكن توجد في قطار IC والقطارات الأخرى. لاصطحاب الدراجة إلى القطار يجب شراء تذكرة خاصة بذلك.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا تضمن لك تذكرة القطار الحصول على مقعد معين، إلا في حالة حجز ذلك مسبقاً. أحياناً لا يمكن معرفة إن كان المقعد محجوزا أم لا. فلا تستغرب في حال طلب أحد ما منك مغادرة المقعد كونه قد حجزه مع سعر التذكرة. ما عليك في هذه الحالة سوى مغادرة المقعد والبحث عن آخر.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
هناك عربات الدرجة الأولى والثانية والمطعم الملحق بالقطار. كي تقف في المكان الصحيح قبل أن يصل القطار عليك مشاهدة لوحة على الرصيف توضح توزيع الدرجات وحتى أرقام العربات. في حال وقوفك في المكان الصحيح يمكنك ركوب القطار مباشرة من الباب القريب لعربتك.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
عند حجز التذكرة تتوفر إمكانية الحصول على مكان معين، مثلا قرب طاولة، قرب الباب، عند النافذة، مع امكانية وجود توصيلة لشحن التلفون أو اللابتوب. وهناك أماكن معينة يمنع فيها استعمال الهاتف أو التكلم فيها بصوت مرتفع. لذا يجب ملاحظة العلامات الموضوعة في العربة، والتي يجب الالتزام بقواعدها.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
من يسافر مع أطفاله في قطار ICE عليه بكل تأكيد تجنب حجز مقاعد في العربات الهادئة. ومن المهم حجز مقاعدة مسبقة بجانب التذاكر. الأطفال دون 6 أعوام يسافرون مجاناً، والصغار تحت 15 أيضاً، في حال مرافقتهم لأحد أبويهم أو أجدادهم أو الشخص المتبني لهم. إعداد: إليزابيث غرينر/ ع.خ