ألمانيا: ثالث إضراب لسائقي القطارات خلال شهر واحد

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا إضرابهم الثالث خلال شهر واحد في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل. واستهدف الإضراب الذي بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (الثاني من أيلول/سبتمبر 2021) خدمات الركاب، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بنقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل).

وكانت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "دويتشه بان" قدمت عرضا جديدا للنقابة الأربعاء قبل ساعات من بدء إضراب الأيام الخمسة. وحتى الآن ليس هناك رد فعل عام من الاتحاد على العرض الجديد. وتضغط النقابة من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل للموظفين.

من المنتظر أن يؤثر الإضراب على مئات آلاف الأشخاص المعتادين التنقل ذهاب وإيابا بالقطارات علاوة على العائدين من العطلات الصيفية

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعربت عن أملها أمس الأربعاء في التوصل لتفاهم سريع بشأن النزاع العمالي مع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قبيل بدء جولة الإضراب الجديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في برلين إن ميركل تأمل في أن يتم التوصل بسرعة إلى "حلٍّ قابلٍ للتطبيق لجميع الأطراف" في هذا النزاع، مضيفا أن الحكومة تناشد شركاء المفاوضات الحد من الآثار السلبية على الركاب والاقتصاد في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها العاملين في الشركة وتحسين ظروف العمل، كما طالبت بشكل متكرر بصرف علاوة كورونا، وهي تسعى إلى تحقيق هذه المطالب لتسجل نقاطاً في إطار تنافسها مع النقابة الأكبر وهي نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل (إي في جي).

وسيؤثر الإضراب على مئات آلاف الأشخاص المعتادين التنقل ذهاباً وإياباً بالقطارات فضلا عن العديد من المصطافين نظرا لأن موسم العطلات لا يزال قائما في العديد من الولايات الألمانية حيث لم تنته بعد العطلات المدرسية هناك.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)