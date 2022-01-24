ألمانيا تُبقي على تدابير كورونا وتطلق حملة جديدة للتطعيم

برر المستشار الألماني أولاف شولتس الإبقاء المبدئي على تدابير كورونا الراهنة بحالة عدم اليقين حيال وضع الجائحة.
وفي أعقاب المشاورات التي أجراها مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في مكافحة أزمة كورونا، قال شولتس مساء الاثنين (24 كانون الثاني/يناير 2022) إن "الاتجاه الذي تم السير فيه بما يتضمنه من قيود صارمة على المخالطات أسهم في أن تتمكن ألمانيا حاليا من التغلب على الجائحة بخلاف الكثير من الدول".
وتابع المستشار الألماني أنه "وبالرغم من ذلك، فإن هناك أعدادا كبيرة للغاية من الإصابات ولهذا السبب فإن من المهم بالنسبة لنا أن نلتزم بتوخي الحذر دون تغيير".
وقال شولتس إن من غير المعروف بعد كيف ستواصل أعداد الإصابات تطورها وما إذا كان من المتوقع أن يصبح الموقف أكثر مأساوية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب في كلتا الحالتين "والشيء الواجب فعله الآن بشكل مبدئي هو الإبقاء على المسار".
تأتي تصريحات شولتس بعدما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح الاثنين أن عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، ارتفعت إلى 8 ملايين و744 ألفا و840 حالة، والوفيات إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، إلى 116 ألفا و746 شخصا.
حملة جديدة لزيادة معدل التطعيم ضد كورونا
على صعيد متصل، أعلن شولتس أن حكومته تعتزم الترويج بشكل أكبر للتطعيم ضد فيروس كورونا. وقال إن الحكومة أطلقت بعد جهد كبير حملة جديدة للتطعيم وللحصول على الجرعة التنشيطية. وأوضح أن الحملة تتضمن نشر لافتات تحمل عبارة "التطعيم يساعد" بالإضافة إلى دعوات إلى التطعيم في الإذاعة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر أن الهدف هو إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالتطعيم خلال الأيام والأسابيع المقبلة ولاسيما لأخذ الجرعة الأولى والجرعة التنشيطية. وأشار شولتس إلى أن وتيرة أخذ الجرعة التنشيطية "تباطأت" بعد الوصول إلى الجرعة رقم 30 مليون في ألمانيا بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
واستطرد شولتس: "صحيح: التطعيم يساعد وبالذات الجرعة الأولى تساعد في مواجهة المسارات الخطيرة للمرض"، ولفت إلى أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم في ألمانيا إلى أكثر من 75% بقليل" ويجب أن تكون هذه النسبة أكثر من ذلك بشكل كبير، ونحن في هذا أسوأ مما أمكن تسجيله في دول أخرى".
في المقابل، رأى شولتس أن ألمانيا تسير بشكل ممتاز فيما يتعلق بالجرعة التنشيطية وطالب باستئناف هذا الطريق.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.