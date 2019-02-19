ألمانيا- تونسي مشتبه به يهاجم مارة بسلاح أبيض ويصيب شخصاً

هاجم رجل عدداً من المارة في مدينة أوغسبورغ الألمانية بساطور، وأصاب واحداً منهم بجراح.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (31 مارس/آذار) امرأة ورجلاً، مسبباً جروحاً متوسطة للرجل، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، كما هاجم سيارة كانت تجلس فيها امرأة أخرى.

وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.

وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات، فيما يتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الشرطة والادعاء العام في أوغسبورغ بحسب صحيفة اوغسبورغ الغماينه المحلية.

من جهتها، أفادت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ووفق تقديرات أولية تمّ "استبعاد خلفية إرهابية" كدافع محتمل للجريمة.

ع.ح./و.ب. (د ب أ)