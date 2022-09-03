ألمانيا - توقيف مشتبه به في الهجوم القاتل على مسيرة للمثليين

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل يشتبه في اعتدائه بالضرب على رجل خلال مسيرةللمثليين في ألمانيا. وتوفي الرجل، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، متأثرا بجراحه في المستشفى صباح أمس الجمعة، بعد تدخله لحماية مجموعة من النساء خلال مسيرة للمثليين في مدينة مونستر الألمانية نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلن الادعاء العام الألماني، اليوم السبت (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2022)، أنه تم القبض على المشتبه به في محطة القطارات الرئيسية بمدينة مونستر أمس الجمعة. وقال المدعي العام، ديرك أوليش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتهم لم يدل بأي بيانات منذ اعتقاله.
وأمر قاضٍ بإيداع المشتبه به (20 عاما) الحبس الاحتياطي اليوم السبت بتهمة ضرب أفضى إلى موت. وبحسب البيانات، تدخل الضحية عندما بدأ المهاجم في إهانة مجموعة من النساء، واصفا إياهن بـ "العاهرات المثليات"، وطلب منهن "بالغروب عن وجهه"، وقام بإيماءات تهديد خلال موكب "كريستوفر ستريت داي" في مونستر يوم السبت الماضي.
وقالت السلطات الألمانية إن "محاولات التدخل التي قام بها الشاب كانت - بحسب ما ورد - سبب الهجوم". ووفقا للمعلومات التي نشرها ضباط التحقيق في وقت سابق، فقد الرجل توازنه قبل أن يصاب مرة أخرى في وجهه، ثم فقد وعيه وسقط على الطريق. وكان مهاجمه قد فر سيرا على الأقدام مع فرد آخر. وتحقق الشرطة مع الأخير حاليا.
وفي موكب "كريستوفر ستريت داي" يُجرى الاحتفاء بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسيوالمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (مجتمع الميم)، في حدث يعود تاريخه إلى عام 1969 عندما اقتحمت الشرطة حانة في نيويورك ما أثار حركة تطالب بحقوق المثليين.
ع.ج/ س.ش (د ب أ)
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
"لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د