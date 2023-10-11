 ألمانيا.. توقيف عراقي بشبهة الانتماء لـ"داعش" وارتكاب جرائم حرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. توقيف عراقي بشبهة الانتماء لـ"داعش" وارتكاب جرائم حرب

أعلنت النيابة العامة الاتحادية الألمانية المكلفة قضايا الإرهاب توقيف عراقي في ألمانيا يشتبه في أنه عضو في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ارتكب جرائم حرب في بلاده عام 2014.

الشرطة في ألمانيا

ألمانيا قامت بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب، ولا سيما من السوريين والعراقيين

قالت النيابة العامة الاتحادية الألمانية في كارلسروه، في بيان، إن عراقيا، عرف باسم "عبد الج. س"، أوقف في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا، ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي.

مختارات

وأضاف البيان أنه "يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية" وتحديدا  تنظيم الدولة الإسلامية، و"بالمشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، ولم يحدد البيان سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.

وفي مذكّرة التوقيف، يتّهم بالانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق في موعد أقصاه حزيران/يونيو 2014. وبين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، شارك مرتين في "أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم الدولة الإسلامية" في منطقة القائم.

وفي إحدى الحالات، كان يفترض قتل ما لا يقل عن ستة سجناء حكم عليهم الجهاديون بالإعدام. وقاد المتهم أحد السجناء إلى مكان الإعدام و"أعطى إشارة البدء بالإعدام بإطلاق النار من مسدسه". وفي الحالة الثانية "أشرف وهو مسلح على بتر يد أحد اللصوص علنا".

وتابعت النيابة أنه في خريف 2014، قام مع عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بتوقيف شخص في القائم و"أساء معاملته وضربه لانتزاع معلومات".

وكانت  ألمانيا قامت بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب، ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية - الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. واستقبلت البلاد آلاف السوريين والأفغان والعراقيين خلال تدفق اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


مواضيع ذات صلة

Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face as judges arrive into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. - Defence lawyers Serkan Alkan (L) and Martin Heising (R) look on as the Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face while arriving into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. (Photo by Arne Dedert / POOL / AFP) (Photo by ARNE DEDERT/POOL/AFP via Getty Images)

ألمانيا.. المطالبة بسجن عراقي مدى الحياة لقتله طفلة إيزيدية 08.11.2021

كشفت محاكمة عنصر من "داعش" بألمانيا فصولا جديدة من وحشية التنظيم. ويتهم عراقي باستعباد طفلة إيزيدية وإساءة معاملة والدتها. ماتت الطفلة بعدما قيدها بمنزله. زوجته عوقبت بالسجن 10 أعوام ويطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.

Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2022/2023, Testspiel Borussia Dortmund - FC Villarreal am 22.07.2022 in der Cashpoint-Arena in Altach (Österreich). Dortmunds Nico Schulz geht in die Kabine

تحقيقات جنائية مع لاعب دورتموند والعقوبة قد تصل للسجن لسنوات 08.08.2022

تجري الشرطة الألمانية تحقيقا جنائيا ضد الدولي السابق نيكو شولتس لاعب دورتموند بعد "شكوى قدمتها صديقة سابقة". ونفي اللاعب لإدارة فريقه الاتهامات. وفي حالة إدانته قد تصل العقوبة للسجن لسنوات طويلة.

Melle, Deutschland 10. März 2022: Ein Einsatzfahrzeug, Streifenwagen, der Polizei steht mit dem Schriftzug Polizei auf einer Straße.

عمال شركة نقل أخلوا شقة سكنية وأخذوا جثة ساكنها معهم! 27.04.2022

عملية نقل اعتيادية لمحتويات شقة سكنية قامت بها شركة لنقل الأثاث في دارمشتات، وسط ألمانيا. ومن بين الأشياء الموجودة "دمية لعرض الملابس" نقلها عمال الشركة إلى مستودع. ولكن ما حدث يشبه الأفلام.