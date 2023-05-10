ألمانيا: توقيف شخصين يشتبه بأنهما عضوان في حزب الله

أعلن القضاء الألماني الأربعاء (10 مايو/ أيار 2023) توقيف شخصين في البلاد يُشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني، بتهمة الترويج وممارسة أنشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.

واستندت عملية التوقيف إلى مذكرتي اعتقال صادرتين عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية في دائرتي آوريش وكوكسهافن في الثاني من مايو/ أيار الجاري.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان إن "حسن م."، لبناني، و"عبد اللطيف و."، ألماني- لبناني، أوقفا بالقرب من كوكسهافن في ولاية سكسونيا السفلى بشمال البلاد.

وانضم الرجلان، بحسب النيابة، إلى صفوف حزب الله، والتحق "عبد اللطيف و." بالحزب في 2004 فيما التحق الآخر بالحزب في 2016.

وتتهم السلطات الألمانية الرجل اللبناني-الألماني بأنه عمل قياديا في الحزب في الخارج منذ عام 2004 كما أنه كان عضوا في "كتيبة الرضوان" وهي وحدة النخبة في الذراع العسكرية للحزب.

وحسب السلطات، ترأس الرجل منذ عام 2012 جمعية "جماعة المصطفى" في بريمن والتي تم حظرها في 2022، وكان يتولى من بين أمور أخرى تنظيم ظهور الدعاة، كما شارك في تأسيس مجموعة للشباب تابعة للجمعية.

ويُعْتَقَد أنه زار وحدات مقاتلة تابعة لـ"كتيبة الرضوان" في سوريا في نهاية /2015 أوئل 2016 لشحذ همة المقاتلين.

وقالت السلطات إن المقبوض عليه الآخر اللبناني الجنسية تولى بوصفه عضوا في قسم العلاقات الخارجية في الحزب الإشراف على جمعيات لبنانية ولاسيما في شمال ألمانيا. ويُعْتَقَد أنه قام في عام 2018 بتكليف من الحزب بالإعداد للقاء لجمعيات لبنانية في ألمانيا، وظهر مرارا كداعية لدى جمعية "جماعة المصطفى" في عام 2022.

صورة من الأرشيف (30/4/2020) لمداهمة قامت بها الشرطة الألمانية لمسجد جمعية الإرشاد في برلين بعدما أيد وزير الداخلية آنذاك هورست زيهوفر حظر حزب الله في ألمانيا.

ومن المنتظر عرض الرجلين المقبوض عليهما على قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء والذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، قبل أن يتمّ حظرها عام 2020 في البلاد.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، ي ب د)