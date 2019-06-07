ألمانيا: توقيف شحنة أسلحة غير شرعية للنمسا

أوقفت الجمارك الألمانية في مدينة فرانكفورت شحنة أسلحة غير شرعية قادمة من الولايات المتحدة إلى النمسا. وقالت متحدثة باسم الجمارك اليوم الجمعة (7 يونيو 2019) إنه تم ضبط تشكيلة شاملة من معدات الأسلحة النارية دون ترخيص قانوني. وتم احتجاز الشاحنة التي كانت تحمل شحنة تزن 500 كيلوغرام في (23 مايو 2019). وأضافت المتحدثة أنه كان من المقرر تمرير هذه الشحنة من مطار فرانكفورت لنقلها بعد ذلك على متن شاحنة إلى تاجر أسلحة في النمسا.

ومن بين المعدات التي تم ضبطها، كشافات للتصويب ومؤشرات ليزر ومقابض مسدسات بأشعة ليزر مدمجة. وبحسب بيانات الجمارك، فإن كشافات التصويب ومؤشرات الليزر أسلحة محظورة، كما تعد مقابض المسدسات قطع غيار أسلحة. وتم مصادرة الشحنة لإجراء مزيد من الفحوص عليها. وتتضمن باقي الشحنة أنواعا مختلفة من المناظير والنظارات المعظمة وأجهزة قياس عن بعد. ورغم أن هذه البضائع لا غبار عليها من ناحية قانون الأسلحة، إلا أنها لم تكن مرفقة بوثائق سليمة، ولذلك لم يتم تمريرها من قبل الجمارك.

ع.اع. /ط.أ (د ب أ)