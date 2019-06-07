 ألمانيا: توقيف شحنة أسلحة غير شرعية للنمسا | عالم المنوعات | DW | 07.06.2019

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منوعات

ألمانيا: توقيف شحنة أسلحة غير شرعية للنمسا

كشفت الجمارك الألمانية أن موظفيها أوقفوا معدات أسلحة نارية محظورة وبدون ترخيص قانوني كانت متجهة إلى النمسا دخلت ألمانيا قادمة من الولايات المتحدة وقامت بمصادرتها.

Fidget Spinner | Zoll (picture alliance/dpa/F Kraufmann )

أوقفت الجمارك الألمانية في مدينة فرانكفورت شحنة أسلحة غير شرعية قادمة من الولايات المتحدة إلى النمسا. وقالت متحدثة باسم الجمارك اليوم الجمعة (7 يونيو 2019) إنه تم ضبط تشكيلة شاملة من معدات الأسلحة النارية دون ترخيص قانوني. وتم احتجاز الشاحنة التي كانت تحمل شحنة تزن 500 كيلوغرام في (23 مايو 2019). وأضافت المتحدثة أنه كان من المقرر تمرير هذه الشحنة من مطار فرانكفورت لنقلها بعد ذلك على متن شاحنة إلى تاجر أسلحة في النمسا.

ومن بين المعدات التي تم ضبطها، كشافات للتصويب ومؤشرات ليزر ومقابض مسدسات بأشعة ليزر مدمجة. وبحسب بيانات الجمارك، فإن كشافات التصويب ومؤشرات الليزر أسلحة محظورة، كما تعد مقابض المسدسات قطع غيار أسلحة. وتم مصادرة الشحنة لإجراء مزيد من الفحوص عليها. وتتضمن باقي الشحنة أنواعا مختلفة من المناظير والنظارات المعظمة وأجهزة قياس عن بعد. ورغم أن هذه البضائع لا غبار عليها من ناحية قانون الأسلحة، إلا أنها لم تكن مرفقة بوثائق سليمة، ولذلك لم يتم تمريرها من قبل الجمارك.

ع.اع. /ط.أ  (د ب أ)

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


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