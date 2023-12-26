ألمانيا: توقيف أشخاص على خلفية تهديدات لكاتدرائية كولونيا

الشرطة الألمانية تكشف عن توقيف خمسة أشخاص الأحد، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي المحتمل الذي قيل إنه كان يستهدف كاتدرائية كولونيا. أربعة من الموقوفين أطلق سراحهم، فيما احتفظ بشخص واحد بهدف "درء الخطر".

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، القبض على خمسة أشخاص على خلفية تهديد إرهابي محتمل يتوقع أن هدفه كاتدرائية كولونيا (كولن). وحسب المصدر ذاته تمّ إطلاق سراح أربعة موقفين فيما احتفظت السلطات بشخص واحد يحمل الجنسية الطاجيكية وذلك إلى غاية السابع من يناير/ كانون الثاني بهدف "درء الخطر"، وفقا لبيان الشرطة.

واعتقل الرجال الخمسة في بلدة فيزل على بعد 100 كيلومتر شمال كولونيا أول أمس الأحد بعد مداهمة شقة سكنية.

وأكدت محكمة جزئية أمر الاعتقال بناء على طلب من شرطة كولونيا.

وقال قائد شرطة كولونيا ميشائيل ايسر في بيان مقتضب "نحن نستنفد كل الإمكانات القانونية لحماية الناس والكاتدرائية واحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة".

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات عن وجود خطة محتملة لشنّ هجوم من جانب مجموعة إسلاموية على الكاتدرائية وكنيسة في العاصمة النمساوية فيينا. وحسب تصريحات شرطة كولونيا، فإن هذه البلاغات تتعلق بليلة رأس السنة.

وكان أمن كاتدرائية كولونيا قد أعلن في وقت سابق استمرار إغلاقها أمام السائحين حتى إشعار آخر بسبب التحذير من وقوع هجوم إرهابي محتمل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس أمن الكاتدرائية أوليفر جاسن اليوم الثلاثاء إن الكاتدرائية ستقدم "كل الخدمات المتعلقة بالطقوس الدينية، لكن الزيارة السياحية غير متاحة للأسف"، وأتم أن "الكاتدرائية سيتم إغلاقها في الفترات بين الصلوات".

وقال جاسن إنه جرت العادة أن يزور الكاتدرائية ما يزيد على 100 ألف شخص في الفترة بين عيد الميلاد حتى العام الجديد، معربا عن أسفه لعدم إمكانية حدوث هذا الأمر في العام الحالي بسبب الوضع الأمني الخاص.

وفي النمسا، تم القبض على أربعة أشخاص ضمن تحقيقات حول شبكة إسلاموية، وذكر الادعاء العام النمساوي أنه يجري تحقيقات مع ثلاثة أشخاص من هؤلاء بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لها علاقة بارتكاب جرائم إرهابية. وفي مدريد أطلقت السلطات تحذيرات أمنية مماثلة بشأن هجوم قد يستهدف منشآت دينية.

و.ب/أ.ح. (د ب أ)