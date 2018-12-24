ألمانيا: توقيف أربعة من طالبي اللجوء بعد اعتدائهم على مارة

بعد هجوم من أربعة من طالبي اللجوء على عدد من المارة في بلدة أمبرغ في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم. وأصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف مساء أمس الأحد بحق المشتبه بهم الأربعة الذين يبلغون من العمر 17 إلى 19 سنة وينحدرون من أفغانستان، وسوريا وإيران، وتم إحالتهم إلى السجن بحسب ما ذكرت الشرطة.

وبحسب البيانات فإن المشتبه بهم هاجموا المارة وهم تحت تأثير الكحول في الشارع، وأصابوا حوالي 12 شخصا بجراح في منطقة أوبر فالس مساء أول أمس السبت. كما تم نقل شاب في السابعة عشرة من عمره إلى المستشفى بسبب إصابته في الرأس. وتمكنت الشرطة من تحديد أوصاف المشتبه بهم والقبض عليهم بعد فرارهم.

ومن بين الأمور التي سيحاكمون عليها التسبب بإصابات جسدية خطرة، ومهاجمة المارة. وفقا لتقرير صادر عن قناة تلفزيونية محلية (Bayerischer Rundfunk)، فإن طالبي اللجوء الأربعة لا يقيمون في أمبيرغ، إذ يقيم أحدهم في منطقة أورباخ وآخر يعيش في ريغنسبورغ، والاثنان الآخران ليس لديهما إقامة ثابتة.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)