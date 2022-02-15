ألمانيا توقف نورد ستريم 2

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كان خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق مثيرًا للجدل منذ البداية. والمستشار الألماني أولاف شولتس أوقف هذا الخط ردًا على العمل العدائي الروسي في شرق أوكرانيا.
على خلفية النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر. ومعلومات عن قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
أوكرانيا تستعد لفرض حالة الطوارئ وتحشد قواتها وسط مخاوف من غزو روسي، وبوتين يؤكد أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض". وألمانيا تعلن أنها مستعدة للتخلي عن الغاز الروسي ويمكنها الاستغناء عنه.
ألمانيا في مأزق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. فألمانيا تحصل على نصف كميات غازها الطبيعي من روسيا. وقد تم منذ وقت بعيد تمهيد الطريق للاعتماد على قوة الطاقة لدى بوتين. فما هو وضع ألمانيا الآن؟ وهل هناك بدائل لغاز بوتين؟
ليلة صاخبة شهدتها الساحة الدولية عقب تحرك عسكري روسي في دونباس شرق أوكرانيا، بلغت تداعياتها أسواق المال والنفط والغاز. لترتفع أسعار النفط وسط تراجع قياسي لقيمة الروبل الروسي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول