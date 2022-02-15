 ألمانيا توقف نورد ستريم 2 | DW الأخبار | DW | 23.02.2022

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DW الأخبار

ألمانيا توقف نورد ستريم 2

كان خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق مثيرًا للجدل منذ البداية. والمستشار الألماني أولاف شولتس أوقف هذا الخط ردًا على العمل العدائي الروسي في شرق أوكرانيا.

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