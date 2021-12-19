 ألمانيا.. توقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون بحلول العام الجديد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.12.2021

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ألمانيا.. توقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون بحلول العام الجديد

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع أن تشهد ألمانيا مع حلول العام الجديد موجة كبيرة من حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي تمتلك قدرة أكبر على العدوى.

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مع رئيس معهد روبرت كوخ لوتار فيلر (22/12/2021).

أعلن وزير الصحة الألماني أنه يتوقع أن تشهد ألمانيا مع حلول العام الجديد موجة كبيرة من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الخميس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2021) لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر WDR): "لم نشهد حتى الآن موجة كبيرة سريعة (بعدوى المتحور أوميكرون). لكن ذلك سوف يتغير مع حلول العام الجديد وفي الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير القادم".

مختارات

تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.

بعد أن فرضت دول أوروبية قيودا على الطيران من بريطانيا وإليها بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك، ارتفعت أصوات علمية في ألمانيا تطالب بوقف الطيران معها. أحد أبرز هؤلاء هو عالم الفيروسات الشهير ألكسندر كيكوله.

في ختام اجتماعهم، طالب وزراء صحة الولايات الألمانية بضرورة تشديد إجراءات السفر من الدول التي تشهد انتشاراً لمتحور أوميكرون. وأيد وزير الصحة الاتحادي هذا المطلب، وحذر من ضرورة الاستعداد لـ"موجة كبرى" من انتشار المتحور.

يشار إلى أن سلالة أوميكرون انتشرت بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا.

وأشار لاوترباخ إلى أنه صحيح أنه لم يُثبت علميا حتى الآن الجرعات التعزيزية تساعد في مواجهة أوميكرون، إلا "أن ما نعلمه بالتأكيد أننا بحاجة لجرعة تعزيزية"، موضحا أنه يمكن من خلال الجرعات التعزيزية الحد من "70 إلى 80% من الحالات المرضية المصحوبة بأعراض".

وأضاف أنه ربما يكون من الضروري فيما بعد على مدار العام القادم، أخذ جرعة رابعة مصممة خصيصا لمواجهة سلالة أوميكرون. وردا على السؤال المتكرر حول ما إذا سيكون من الضروري مستقبلا أخذ جرعات أخرى من اللقاح، قال وزير الصحة الألماني إنه لا يمكنه الإجابة على هذا السؤال بشكل حاسم، وقال: "يتعلق ذلك بمدة تأثير الجرعة التعزيزية. لا يزال من غير الممكن حاليا قول شيء عن روتين التطعيم".

وتابع أنه لهذا السبب لا يمكن توقع كيف سيبدو الأمر مع كورونا خلال عام، وقال: "لا أحد يعلم ذلك. سيكون ذلك أشبه بالنظر إلى كرة المنجم البلورية. ولكنني أتوقع أنه سيكون هناك متحورات جديدة. أما عن كونها أكثر خطورة أم لا، فلا يمكن لأحد معرفة ذلك". وشدد الوزير الألماني على ضرورة الحفاظ على "المرونة" على أي حال وتكييف الإجراءات دائما وفقا للتطورات والمعلومات الطبية الجديدة.

في غضون ذلك، أكد حدوث أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا اليوم الخميس. وقال المعهد إن المتوفى عمره بين 60 و79 عاما. وسُجلت 810 إصابات بأوميكرون ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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ألمانيا تستعد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون

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