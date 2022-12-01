 ألمانيا تودع مونديال قطر بعد فوز اليابان على إسبانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.12.2022

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رياضة

ألمانيا تودع مونديال قطر بعد فوز اليابان على إسبانيا

Fußball WM Katar | Costa Rica v Deutschland

 

 

                   - التفاصيل بعد قليل -