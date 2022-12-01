ألمانيا تودع مونديال قطر بعد فوز اليابان على إسبانيا

الفرنسية فرابار تدخل التاريخ كأول "حكمة رئيسية" في كأس العالم للرجال

أصبحت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال في قطر، حيث من المقرر أن تكون الحكمة الرئيسية لمباراة ألمانيا وكوستاريكا، مما يجعلها مباراة تاريخية في كرة القدم وفي البطولة الدولية.