ألمانيا تودع مونديال قطر بعد فوز اليابان على إسبانيا

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أمسى منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في نهائيات قطر، عقب خروج قطر وتونس والسعودية. فقد نجح أسود أطلس في تصدر مجموعتهم إثر الفوز على كندا، وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا المسابقة مبكرا، فيما صعدت كرواتيا مع المغرب.
أصبحت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال في قطر، حيث من المقرر أن تكون الحكمة الرئيسية لمباراة ألمانيا وكوستاريكا، مما يجعلها مباراة تاريخية في كرة القدم وفي البطولة الدولية.
دخل الدولي المغربي السابق عبد الرزاق خيري التاريخ من بابه الواسع كأول مغربي يسجل هدفين في كأس العالم. وذلك في نسخة 1986. فماهي الأشياء التي مازالت خالدة في ذاكرته من تلك المشاركة. وكيف ينظر لمستوى المنتخب المغربي في قطر؟
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