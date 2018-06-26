 ألمانيا تودع مونديال روسيا بهزيمة مؤلمة أمام كوريا الجنوبية | عالم الرياضة | DW | 27.06.2018

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عالم الرياضة

ألمانيا تودع مونديال روسيا بهزيمة مؤلمة أمام كوريا الجنوبية

من كان يتوقع قبل أيام أن يودع أبطال العالم مونديال روسيا 2018 وعلى يد كوريا الجنوبية تحديدا؟ المفاجأة حصلت وفاز المنتخب الآسيوي على المانشافت. وبذلك باتت المكنات الألمانية خارج نهائيات كأس العالم من الدور الأول.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

ودع المنتخب الألماني حامل اللقب منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم من الدور الأول إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر / 2 اليوم الأربعاء (27 حزيران/ يونيو 2018) على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

كما فاز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي 3 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة، وليتأهل المنتخبان معا. وبهذه النتيجة تصدرت السويد مجموعتها.

 

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يبدو أن لمونديال روسيا لعنة تصيب المنتخبات الكبيرة. الأرجنتين خير دليل على ذلك بعد خسارتها أمام كرواتيا (3-0)، وقبل ذلك بدأ المانشافت مشواره بهزيمة أمام المكسيك، فيما ستؤدي هزيمة أخرى لخروج بطل العالم من البطولة. (22.06.2018)  

كروس يلدغ السويد بهدف قاتل وينعش حظوظ ألمانيا في التأهل

منح توني كروس المنتخب الألماني النقاط الثلاث، التي كان أبطال العالم بحاجة ماسة إليها، وذلك بتسجيله هدف الفوز في مباراتهم المصيرية مع السويد. وبهذا الهدف أنعش كروز آمال المانشافت في التأهل للدور الثاني. (23.06.2018)  

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (23.06.2018)  

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