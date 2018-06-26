ألمانيا تودع مونديال روسيا بهزيمة مؤلمة أمام كوريا الجنوبية

ودع المنتخب الألماني حامل اللقب منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم من الدور الأول إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر / 2 اليوم الأربعاء (27 حزيران/ يونيو 2018) على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

كما فاز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي 3 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة، وليتأهل المنتخبان معا. وبهذه النتيجة تصدرت السويد مجموعتها.