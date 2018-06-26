ألمانيا تودع مونديال روسيا بهزيمة مؤلمة أمام كوريا الجنوبية

من كان يتوقع قبل أيام أن يودع أبطال العالم مونديال روسيا 2018 وعلى يد كوريا الجنوبية تحديدا؟ المفاجأة حصلت وفاز المنتخب الآسيوي على المانشافت. وبذلك باتت المكنات الألمانية خارج نهائيات كأس العالم من الدور الأول.
ودع المنتخب الألماني حامل اللقب منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم من الدور الأول إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر / 2 اليوم الأربعاء (27 حزيران/ يونيو 2018) على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.
كما فاز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي 3 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة، وليتأهل المنتخبان معا. وبهذه النتيجة تصدرت السويد مجموعتها.
يبدو أن لمونديال روسيا لعنة تصيب المنتخبات الكبيرة. الأرجنتين خير دليل على ذلك بعد خسارتها أمام كرواتيا (3-0)، وقبل ذلك بدأ المانشافت مشواره بهزيمة أمام المكسيك، فيما ستؤدي هزيمة أخرى لخروج بطل العالم من البطولة. (22.06.2018)