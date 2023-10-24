ألمانيا.. تواصل تهديدات بوجود قنابل في مدراس ومقرات إعلامية

توالت تهديدات تستهدف عدة مدارس بألمانيا لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة ردًا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم توجيه تهديدات لثلاث مدارس في مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن صباح اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، متحدثة عن "تهديدات بالعنف".
وقالت المتحدثة إن الرسائل تلقتها المدارس الثلاثة في إرفورت خلال أوقات مختلفة، وأضافت: "لذلك نحن في مراحل مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات في المدارس الثلاث".
وبحسب بيانات المتحدثة، تم بالفعل إخلاء مدرسة واحدة، والمدرسة الثانية لم تبدأ بها الدراسة بعد، واقتصر الأمر فيها على إجلاء الأطفال من الحضانة المدرسية. وفي المدرسة الثالثة كان التهديد قد ورد للتو، وبالتالي لا تزال الإجراءات "في بدايتها". وقالت المتحدثة إنه لم يتم بعد تفتيش المباني في المدارس الثلاث.
وفي مدينة فايمار بولاية تورينغن تم إخلاء مركز للبث الإذاعي تابع لمحطات "أنتينه تورينغن" و"لاندسفيله تورينغن" و"راديو توب 40" بعد ورود تهديد بوجود قنبلة. وقالت الشرطة إن مرسل رسالة التهديد الإلكترونية حمل اسم "حماس".
كما أعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم إخلاء مدرسة ثانوية تخصصية في مدينة بايرويت بولاية بافاريا بعد تلقي تهديد جديد بوجود قنبلة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي بريد إلكتروني آخر يتعلق بحماس التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأضاف المتحدث أن الشرطة تأخذ التهديد على محمل الجد، على الرغم من ورود عدة تهديدات بوجود قنابل في مدارس بافارية خلال الأيام الماضية وعدم العثور على أي شيء مريب بها.
وأدت تهديدات ضد عدة مدارس في جميع أنحاء ألمانيا أمس الإثنين إلى قيام الشرطة بعمليات واسعة النطاق. وكانت المدارس التي شملها التهديد توجد في مدن أوغسبورغ وريغنسبورغ وكام بولاية بافاريا، وفي كارلسروه ومانهايم بولاية بادن-فورتمبيرغ وزولينغن وفوبرتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكيمنتس بولاية سكسونيا، وإرفورت عاصمة ولاية تورينغن. كما تم إخلاء مبان تابعة للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" في مدينة ماينتس لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة.
م.ع.ح/ح.ز/ ع.غ (د ب أ)
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة
كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
تدمير واسع النطاق
وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
عزل غزة
فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة
شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة
بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.
-
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".