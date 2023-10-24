ألمانيا.. تواصل تهديدات بوجود قنابل في مدراس ومقرات إعلامية

توالت تهديدات تستهدف عدة مدارس بألمانيا لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة ردًا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم توجيه تهديدات لثلاث مدارس في مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن صباح اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، متحدثة عن "تهديدات بالعنف".



وقالت المتحدثة إن الرسائل تلقتها المدارس الثلاثة في إرفورت خلال أوقات مختلفة، وأضافت: "لذلك نحن في مراحل مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات في المدارس الثلاث".

وبحسب بيانات المتحدثة، تم بالفعل إخلاء مدرسة واحدة، والمدرسة الثانية لم تبدأ بها الدراسة بعد، واقتصر الأمر فيها على إجلاء الأطفال من الحضانة المدرسية. وفي المدرسة الثالثة كان التهديد قد ورد للتو، وبالتالي لا تزال الإجراءات "في بدايتها". وقالت المتحدثة إنه لم يتم بعد تفتيش المباني في المدارس الثلاث.

وفي مدينة فايمار بولاية تورينغن تم إخلاء مركز للبث الإذاعي تابع لمحطات "أنتينه تورينغن" و"لاندسفيله تورينغن" و"راديو توب 40" بعد ورود تهديد بوجود قنبلة. وقالت الشرطة إن مرسل رسالة التهديد الإلكترونية حمل اسم "حماس".

كما أعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم إخلاء مدرسة ثانوية تخصصية في مدينة بايرويت بولاية بافاريا بعد تلقي تهديد جديد بوجود قنبلة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي بريد إلكتروني آخر يتعلق بحماس التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف المتحدث أن الشرطة تأخذ التهديد على محمل الجد، على الرغم من ورود عدة تهديدات بوجود قنابل في مدارس بافارية خلال الأيام الماضية وعدم العثور على أي شيء مريب بها.

وأدت تهديدات ضد عدة مدارس في جميع أنحاء ألمانيا أمس الإثنين إلى قيام الشرطة بعمليات واسعة النطاق. وكانت المدارس التي شملها التهديد توجد في مدن أوغسبورغ وريغنسبورغ وكام بولاية بافاريا، وفي كارلسروه ومانهايم بولاية بادن-فورتمبيرغ وزولينغن وفوبرتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكيمنتس بولاية سكسونيا، وإرفورت عاصمة ولاية تورينغن. كما تم إخلاء مبان تابعة للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" في مدينة ماينتس لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة.

م.ع.ح/ح.ز/ ع.غ (د ب أ)