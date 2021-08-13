ألمانيا... تواصل ارتفاع الإصابة بكورونا وإعطاء 100 مليون جرعة لقاح

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء (18 آب/ أغسطس) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 8324 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 4996 إصابة. وكانت آخر مرة تسجل فيها ألمانيا عدد إصابات يزيد عن 8 آلاف في غضون 24 ساعة في 21 أيار/ مايو الماضي.

وسجل المعهد 22 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 14 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

بالمقابل أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 97.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 482 ألفا و888 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.

وما يزال معدل انتشار المرض يواصل ارتفاعه. وبين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام شهد معدل العدوة ارتفاعا الأربعاء بمعدل 40.8 إصابة صعودا من 37.4 إصابة أمس الثلاثاء. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 91 ألفا و921 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و689 ألفا و600 شخص.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون الثاني/ يناير عام 2020.

ع.أ.ج/ خ.س ( د ب ا)